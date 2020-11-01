Экс-жена рыжего «Иванушки» объявила о четвертой беременности

В конце прошлого года Мария Банкова вышла замуж за баскетболиста подмосковного клуба «Химки» Андрея Зубкова. А в январе этого года бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова стала мамой в третий раз. Сейчас инстадива и ее супруг снова ждут пополнения в семье.

Подписчики девушки от души поздравили ее и восхитились парой:

«Вау, какая новость! Поздравляю тебя,малышка! Вы очень красивая пара! Будьте счастливы и берегите друг друга», «Вы опять в ожидании настоящего чуда!Здоровья вам и вашим детям», «Ураа, как же здорово! Молодцы!», «Счастья Вам! Любви! Здоровья! Прекрасная вы пара», «Хороших родов, Маша! Поздравляем!», «Это так здорово, вы настоящие герои!», «Господи! Как же круто! Надеюсь, что это не шутка», – написали они в комментариях под публикацией.