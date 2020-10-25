«Многодетная мамочка»: Галина Боб ждет третьего ребенка
Фото: @galabob / Instagram
Актриса выбрала нестандартный способ, чтобы рассекретить свою беременность. Вместе со своим мужем Боб записала шуточное видео под песню группы Fantasy «Ты беременна», которое опубликовала в своем микроблоге в Instagram. Супруги вместе станцевали под этот хит, а Галина продемонстрировала округлившийся животик.
«Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени», — подписала публикацию звезда.
Фолловеры были приятно удивлены столь радостному событию и поспешили поздравить будущих родителей.
«Вот это новость! Галя, поздравляю! Лёгкой беременности и здорового малыша», «Моему счастью нет предела. Как будто это я в положении. Как же я рада за вас», «Классная новость, у хороших людей должно быть много детей, поздравляю!», «Не знаю, почему я кричу и лыбу тяну! Если это не шутка, я счастлива», «Поздравляю, вы супер-классная семья. Здоровья и сил вам!», «С таким мужем можно хоть и десять детей родить, поздравляю вас!», — написали восторженные подписчики.
На комментарии по поводу пола ребенка Галина ответила так: «Я не знаю, я даже попросила врачей не говорить мне, кто у нас родится».
Напомним, что с 2014 года Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. В их семье уже подрастает двое детей. Пять лет назад у пары родился сын Лев, а спустя два года появился сын Андрей.
Фото и видео: @galabob / Instagram
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