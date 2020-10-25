«Многодетная мамочка»: Галина Боб ждет третьего ребенка

«Последнее время я грешила на пельмени, что от них живот растет... Блин, это оказались не пельмени», — подписала публикацию звезда.

Фолловеры были приятно удивлены столь радостному событию и поспешили поздравить будущих родителей.

«Вот это новость! Галя, поздравляю! Лёгкой беременности и здорового малыша», «Моему счастью нет предела. Как будто это я в положении. Как же я рада за вас», «Классная новость, у хороших людей должно быть много детей, поздравляю!», «Не знаю, почему я кричу и лыбу тяну! Если это не шутка, я счастлива», «Поздравляю, вы супер-классная семья. Здоровья и сил вам!», «С таким мужем можно хоть и десять детей родить, поздравляю вас!», — написали восторженные подписчики.

На комментарии по поводу пола ребенка Галина ответила так: «Я не знаю, я даже попросила врачей не говорить мне, кто у нас родится».

Напомним, что с 2014 года Боб замужем за режиссером Сергеем Корягиным. В их семье уже подрастает двое детей. Пять лет назад у пары родился сын Лев, а спустя два года появился сын Андрей.