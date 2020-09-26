Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца

— трогательно подписало фото издание Make.

Напомним, что пара поженилась в июне 2018 года. Торжество состоялось в Шотландии, на родине невесты. Кит Харингтон выбрал классический костюм, а Роуз Лесли сияла в роскошном кружевном платье цвета слоновой кости от Elie Saab. Вел актрису к алтарю отец в традиционном шотландском килте.

Ранее мы рассказывали, что принцесса Евгения ждет первенца. Королевский двор Великобритании сообщил, что малыш появится на свет уже через несколько месяцев.