Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца
Фото: Global Look Press
Британский журнал Make опубликовал первые фото популярной актрисы с округлившимся животом. В Сети несколько месяцев обсуждали возможную беременность звезды «Игры престолов» и супруги Кита Харитгтона Роуз Лесли. 26 сентября положение актрисы подтвердилось. Актриса доверила первые снимки команде профессионалов во главе с редактором Урсулой Лейк, которые сохранили тайну звезд в секрете до самого выпуска журнала. Напомним, Кит и Роуз познакомились в 2012 году на съемочной площадке фэнтези-драмы. Отношения двух знаменитостей начались благодаря истории их персонажей — Джона Сноу и Игритт. За развитием их романа в сериале, а затем и в реальной жизни с упоением следили миллионы зрителей и поклонников.
На своей странице в Instagram команда издания написала: «Мы рады поделиться некоторыми замечательными фотографиями Роуз (сфотографированных женской командой) в этот особенный момент ее жизни, когда она впервые готовится стать матерью».
Наша звезда обложки, Роуз Лесли, сыграла несколько смелых персонажей в своей карьере, и мы поговорили с ней о ее предстоящей роли в следующей адаптации Кеннета Брана и, как ни странно, ее следующей смелой роли родителя!
— трогательно подписало фото издание Make.
Напомним, что пара поженилась в июне 2018 года. Торжество состоялось в Шотландии, на родине невесты. Кит Харингтон выбрал классический костюм, а Роуз Лесли сияла в роскошном кружевном платье цвета слоновой кости от Elie Saab. Вел актрису к алтарю отец в традиционном шотландском килте.
Ранее мы рассказывали, что принцесса Евгения ждет первенца. Королевский двор Великобритании сообщил, что малыш появится на свет уже через несколько месяцев.
Фото и видео: @make_magazineuk, @ursula_lake / Instagram, Hubert Boesl, Mark Hemsworth, Kay Blake, Ray Tang, Stephen Lock, HBO, Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, Panoramic, Jennifer Bloc/Geisler-Fotopress / Global Look Press
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