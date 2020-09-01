Шикарные часы, парные халаты, дорогая посуда: что подарили на свадьбу сыну Валерии
Фото: Instagram Лианы Волковой
Лиана Волкова опубликовала видео, в котором показала, что вся их квартира заставлена цветами и подарками от родственников и друзей.
Новоиспеченная супруга Арсения Шульгина продемонстрировала дорогие часы, которые им подарили ее родственники.
Особенно Лиана отметила презент от бабушки супруга, о котором она, по ее словам, мечтала.
В коробке оказлся набор столовых приборов.
Сестра Арсения Анна Шульгина, выступающая под псевдонимом SHENA?, подарила молодоженам парные халаты с их фамилиями на спине.
Напомним, помолвка сына Валерии Арсения Шульгина и его пассии Лианы Волковой состоялась месяц назад, и вот на днях молодожены уже держались за руки на свадебной церемонии. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах. Для торжественной части новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.
Торжество устроили в Москве на берегу Живописной бухты в Soho Country Club. На празднике собралось много звездных гостей. Мама жениха вместе с мужем Иосифом Пригожиным наблюдала за церемонией из первого ряда. Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который они исполнили под песню в исполнении Валерии.
Фото: instagram
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