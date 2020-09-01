Шикарные часы, парные халаты, дорогая посуда: что подарили на свадьбу сыну Валерии

Напомним, помолвка сына Валерии Арсения Шульгина и его пассии Лианы Волковой состоялась месяц назад, и вот на днях молодожены уже держались за руки на свадебной церемонии. В загс Лиана отправилась в коротком платье-пиджаке и кедах. Для торжественной части новоиспеченная супруга Арсения Шульгина переоделась в воздушное платье цвета шампанского с открытыми плечами.

Торжество устроили в Москве на берегу Живописной бухты в Soho Country Club. На празднике собралось много звездных гостей. Мама жениха вместе с мужем Иосифом Пригожиным наблюдала за церемонией из первого ряда. Одним из самых запоминающихся моментов вечера стал первый танец молодоженов, который они исполнили под песню в исполнении Валерии.