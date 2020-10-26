29-летняя Эмили Ратажковски ждет первенца
Фото: www.instagram.com/emrata/
29-летняя Эмили Ратажковски ждет первенца: свой большой округлившийся живот она показала на электронной обложке журнала Vogue. Перед камерами актриса и модель позировала с нежным макияжем и в платье-комбинации с кружевами.
«Эмили, это праздник», — написала в комментарии молодая мать Эшли Грэм. «Поздравляю, любимая», «Поздравляю, красавица!», «Какая отличная новость!», «Вы будете классными родителями», «Оу, вот это новости, люблю такие новости!», «Супер, поздравляю!», «Отлично выглядишь, мамочка!», — полетели комментарии от друзей и поклонников Эмили Ратажковски.
Напомним, Эмили вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года, всего через несколько недель после начала их романа. Влюбленные не устраивали шикарный праздник, отметив значимое событие в кругу семьи. На церемонию бракосочетания Эмили пришла в лаконичном костюме от Zara и шляпе с вуалью.
Эмили Ратажковски снялась в 34 фильмах, среди них «Исчезнувшая», «Невидимка», «Круиз» и другие.
Фото и видео: Instagram Эмили Ратажковски
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