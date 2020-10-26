29-летняя Эмили Ратажковски ждет первенца

«Эмили, это праздник», — написала в комментарии молодая мать Эшли Грэм. «Поздравляю, любимая», «Поздравляю, красавица!», «Какая отличная новость!», «Вы будете классными родителями», «Оу, вот это новости, люблю такие новости!», «Супер, поздравляю!», «Отлично выглядишь, мамочка!», — полетели комментарии от друзей и поклонников Эмили Ратажковски.

Напомним, Эмили вышла замуж за продюсера и актера Себастьяна Бир-Маккларда в феврале 2018 года, всего через несколько недель после начала их романа. Влюбленные не устраивали шикарный праздник, отметив значимое событие в кругу семьи. На церемонию бракосочетания Эмили пришла в лаконичном костюме от Zara и шляпе с вуалью.

Эмили Ратажковски снялась в 34 фильмах, среди них «Исчезнувшая», «Невидимка», «Круиз» и другие.