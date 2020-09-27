Эмма Стоун и Дэйв Маккери стали мужем и женой

О свадьбе пары ничего не было известно, однако источники журнала «People» утверждают, что Дэйв и Эмма уже узаконили свои отношения. 11 сентября пара была замечена во время прогулки по Лос-Анджелесу. Влюбленные были в одинаковых кольцах, и это дало повод для слухов о том, что свадьба уже состоялась. Источник «People» подтвердил, что пара узаконила отношения. По его словам, изначально влюбленные планировали пышное торжество, но из-за пандемии коронавируса отказались от этой идеи. В итоге церемония бракосочетания прошла тайно и очень скромно.

Эмма Стоун — знаменитая голливудская актриса. Она прославилась благодаря ролям в фильмах «Зомбиленд», «Новый Человек-паук», «Битва полов» и «Ла-ла-ленд».