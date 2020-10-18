Невестка Валерии подтвердила беременность и показала округлившийся живот в красивой фотосессии

— подписала снимки Лиана Шульгина, выложив их на своей странице в Instagram. Для фотосета девушка выбрала похожие платья с открытыми плечами и высоким разрезом. Один наряд оказался сделан из блестящей полупрозрачной ткани, другой — из белого шелка. Арсений появился в классических рубашках черного и белого цвета, темных брюках, которые он сочетал с кроссовками.

Фоловеры, давно подозревавшие, что Лиана беременна, забросали ее поздравлениями и комментариями. «Поздравляю от чистого сердца, здоровья вам!», «Мальчик такой юный», «Какая радость, мои поздравления! Здоровья маме и малышу, забейте на всех, вы молодцы!», «Невероятно красивые!», «Какая замечательная новость! Поздравляю вас!» — написали Лиане Шульгиной.