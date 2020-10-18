Невестка Валерии подтвердила беременность и показала округлившийся живот в красивой фотосессии
Невестка Валерии Лиана Шульгина и младший сын певицы Арсений ожидают пополнения в семействе. Слухи о том, что 22-летняя девушка выходила замуж уже будучи в положении и неслучайно избегала выкладывать в Instagram свежие фото в полный рост, подтвердились. Официальное заявление сделала сама будущая мама, показав снимки с округлившимся животом в красивой фотосессии с супругом.
Растём! Не передать словами что мы чувствуем сейчас. История нашей любви будет бегать по дому... Я люблю тебя безмерно, Арсений. Теперь официально принимаем поздравления!
— подписала снимки Лиана Шульгина, выложив их на своей странице в Instagram. Для фотосета девушка выбрала похожие платья с открытыми плечами и высоким разрезом. Один наряд оказался сделан из блестящей полупрозрачной ткани, другой — из белого шелка. Арсений появился в классических рубашках черного и белого цвета, темных брюках, которые он сочетал с кроссовками.
Фоловеры, давно подозревавшие, что Лиана беременна, забросали ее поздравлениями и комментариями. «Поздравляю от чистого сердца, здоровья вам!», «Мальчик такой юный», «Какая радость, мои поздравления! Здоровья маме и малышу, забейте на всех, вы молодцы!», «Невероятно красивые!», «Какая замечательная новость! Поздравляю вас!» — написали Лиане Шульгиной.
Одновременно с супругой снимками фотосессии поделился и будущий папа Арсений Шульгин. Он также описал свои чувства от предстоящего события.
У нас будет ребёнок! Чувствую себя невероятно счастливым. Плод нашей большууущей любви. Люблю тебя сильно-сильно, Лиана,
поделился Арсений. Напомним, Лиана Шульгина до последнего отрицала предположения о ее беременности. А несколько дней назад молодожены опубликовали совместное фото, давшее толчок новой партии слухов о том, что жена Арсения находится в положении.
Арсений Шульгин и Лиана Волкова заключили брак и отпраздновали свадьбу в последние выходные августа, всего полтора месяца назад. Гостями церемонии стали многие знаменитости, в том числе продюсер Яна Рудковская, певец Дмитрий Маликов с сестрой Инной и другие звезды. Позднее Лиана Шульгина показала, какие подарки преподнесли им на свадьбу.