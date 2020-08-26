Арзамасова с Авербухом, Карпович с Прилучным и другие самые обсуждаемые пары лета-2020

Еще одна звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович уходящим летом оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем: сначала они проводили время вдвоем вне репетиций, затем отправились отдыхать в Ялту, а потом и вовсе стали жить вместе.

Предпочитающая не комментировать личную жизнь Карпович опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем сделала это в оригинальной форме. «Так приятно послушать тишину», — подписала она свое фото и поставила хэштеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей: «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам».

Меган Фокс и Колсон Бэйкерн (Machine Gun Kelly)