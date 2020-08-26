Арзамасова с Авербухом, Карпович с Прилучным и другие самые обсуждаемые пары лета-2020
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Фото: Eastnews
В начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Тогда эта новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Вот уже второй месяц их роман является чуть ли не главной темой для обсуждения у тех, кто следит за жизнью знаменитостей.
«Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в Сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого — большая и очень часто совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, — суверенное личное пространство. И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом "не мое дело". Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я... еще благодарнее», — прокомментировала Арзамасова шумиху вокруг ее романа с Авербухом.
Мирослава Карпович и Павел Прилучный
Фото: Eastnews / Instagram Мирославы Карпович
Еще одна звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович уходящим летом оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем: сначала они проводили время вдвоем вне репетиций, затем отправились отдыхать в Ялту, а потом и вовсе стали жить вместе.
Предпочитающая не комментировать личную жизнь Карпович опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем сделала это в оригинальной форме. «Так приятно послушать тишину», — подписала она свое фото и поставила хэштеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей: «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам».
Меган Фокс и Колсон Бэйкерн (Machine Gun Kelly)
Фото: Getty / Globallookpress / Birdie Thompson
В мае одна из самых сексапильных актрис Голливуда Меган Фокс перестала скрывать, что после 16 лет лет отношений и рождения троих сыновей рассталась с мужем Брайаном Остином Грином. Буквально через несколько дней стало известно о том, что она закрутила роман с другим мужчиной. Новым избранником актрисы стал рэпер Колсон Бэйкерн, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly. Пока одни обвиняли Меган в том, что она разрушила семью, другие заявили, что эта темпераментная красотка просто устала от многолетней роли примерной матери и жены и захотела насладиться бурными отношениями с отвязным музыкантом, покрытым татуировками и готовым на авантюры, на что имеет полное право.
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
Фото: Instagram Николы Пельтц
В июле британские и американские СМИ сообщили о том, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, дочери американского миллиардера Николе Пельтц. Наследник одной из самых популярных пар шоу-бизнеса подтвердил появившуюся информацию в своем Instagram: «Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: да, хх, я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой однажды. Я люблю тебя, детка хх». В августе появилась информация о том, что Никола и Бруклин официально поженились, а шикарное свадебное торжество запланировали на следующий год.
Константин Ивлев и Лера Куденкова
Фото: Instagram Леры Куденковой
Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев в июне официально развелся с супругой после 23 лет брака и перестал скрывать новую 28-летнюю возлюбленную Валерию Куденкову. Пока жена 46-летнего повара и телеведущего обвиняла его в предательстве, критики в Сети заявляли, что у него звездная болезнь, из-за которой он разрушил семью, сам он так прокомментировал перемены в личной жизни: «Друзья мои, мы с Лерой хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем Мира и Любви».
Борис Ельцин-младший и Вера Гоппен
Фото: Instagram Бориса Ельцина-младшего
В июле пользователи Сети и светские сплетники начали обсуждать новую девушку внука Бориса Ельцина, участницу конкурса «Краса России» Веру Гоппен. Летом они перестали скрывать свои романтические отношения. Выяснилось, что избранницей одного из самых завидных женихов России Бориса Ельцина-младшего стала в прошлом модель и диджей, участница конкурсов красоты, начинающая актриса Вера Гоппен. В 2014 году она снялась в фильме «Смешанные чувства», выходила в свет с актером Павлом Деревянко.
Бен Аффлек и Ана Де Армас
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Бен Аффлек не получил роль Бэтмена из-за алкоголизма, зато сумел покорить сердце «девушки Бонда» Аны де Армас. Актер смог справиться с пагубной зависимостью, перестал заводить случайные интрижки и, похоже, наконец вышел из депрессии, в которую впал после развода с супругой Дженнифер Гарнер, бросившей его из-за вредных привычек и измен. В любом случае, таким умиротворенным и счастливым, как в компании Де Армас этим летом, Аффлека давно не видели.
Нина Добрев и Шон Уайт
Фото: Globallookpress / face to face / Billy Bennight
Звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев перестала скрывать роман с олимпийским чемпионом по сноубордингу Шоном Уайтом во время самоизоляции. Стоит отметить, что многих удивил выбор голливудской актрисы. «Близкие друзья Нины приятно удивлены тем, что она заинтересовалась Шоном, ведь он не похож на тех парней, с которыми она встречалась раньше. Она очень трепетно относится к своей личной жизни, поэтому совместных снимков с Шоном от нее ждать пока не стоит», — сообщил источник E!News.
Борис и Ника Белоцерковские
Фото: Starface
В августе стало известно, что миллиардер Борис Белоцерковский развелся с молодой женой Полиной Аскери и уехал отдыхать к бывшей супруге Нике. «Дорогие друзья, мы с Борисом Григорьевичем разведены. Я безмерно благодарна ему за все, что произошло за эти 3 с лишним года нашей семейной жизни. Любой развод, даже обоюдный — это больно, поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — написала на своей странице в Instagram Полина. Впрочем, всех больше заинтересовал вопрос о возможном воссоединении Бориса и Ники Белоцерковских. Пока светские сплетники гадают, что же на самом деле происходит в звездном семействе, жена бизнесмена уверяет, что с бывшим супругом ее связывают только дружеские отношения и общие дети.
Фото: depositphotos.com
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