Молодой избранник Меган Фокс подтвердил роман с ней, показав совместное фото
Фото: www.instagram.com/meganfox/
Два месяца назад Меган Фокс ушла от мужа Брайана Остина Грина после 16 лет брака. Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» тяжело переживал разрыв с супругой, но отметил, что всегда будет помогать ей.
Тогда причиной распада звездной семьи называли роман Меган с рэпером Колсоном Бейкером. Но она все отрицала, говоря, что они стали лишь друзьями на съемках фильма. Но их поклонники в это не верили. Несколько недель папарации пытались выследить пару, и им это удавалось — влюбленные попадали в кадр.
Теперь же Machine Gun Kelly сам подтвердил, что у него роман с актрисой, опубликовав совместное фото. «Ждал вечность, чтобы обрести тебя снова», — подписал он снимок.
«Классные», «Самая "горячая" пара во все времена», «Любовь», — написали в комментариях поклонники Колсона.
Напомним, Меган Фокс познакомилась а Брайаном Остином Грином, когда ей было всего 18 лет — в 2004 году. Их свадьба состоялась в 2010-м. В браке родились трое сыновей: Ноа, Боди и Джорни. Отношения актеров не всегда были гладкими, они даже расходились и Меган подавала на развод. Однако им удавалось сохранить брак, но лишь до тех пор, пока Фокс не встретила Бейкера.
Фото и видео: Instagram Меган Фокс, Колсона Бейкера, East News
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