Молодой избранник Меган Фокс подтвердил роман с ней, показав совместное фото

Два месяца назад Меган Фокс ушла от мужа Брайана Остина Грина после 16 лет брака. Звезда сериала «Беверли Хиллз 90210» тяжело переживал разрыв с супругой, но отметил, что всегда будет помогать ей.

Тогда причиной распада звездной семьи называли роман Меган с рэпером Колсоном Бейкером. Но она все отрицала, говоря, что они стали лишь друзьями на съемках фильма. Но их поклонники в это не верили. Несколько недель папарации пытались выследить пару, и им это удавалось — влюбленные попадали в кадр.

Теперь же Machine Gun Kelly сам подтвердил, что у него роман с актрисой, опубликовав совместное фото. «Ждал вечность, чтобы обрести тебя снова», — подписал он снимок.