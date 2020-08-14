21-летний Бруклин Бекхэм тайно женился на дочери миллиардера
Фото: www.instagram.com/nicolaannepeltz/
Всего месяц назад старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм — 21-летний Бруклин — сообщил, что сделал предложение любимой девушке Виктории Пельтц. Дочь миллиардера Нельсона Пельтца призналась, что жених делает ее самой счастливой.
И теперь стало ясно: парочка тайно поженилась. На безымянном пальце Бруклина уже красуется простое, но массивное обручальное кольцо. Фото сына с украшением показала в Instagram Виктория Бекхэм.
Ранее сообщалось, что свадьба и обмен клятвами должны были случиться в 2021 году. Виктория и Дэвид Бекхемы планировали сделать сыну щедрый свадебный подарок — дом в престижном районе Лондона.
Возможно, Бруклин и Никола оформили отношения официально сейчас, а шикарные свадьбы в США и Великобритании сыграют через год, когда будет более благоприятная эпидемиологическая обстановка.
Напомним, молодые люди встречаются меньше года. Но за месяцы стремительного романа она постоянно признавались друг другу в чувствах. Никола отмечала, что особенно ее счастливой делает то, что Бруклин стал не просто ее любимым мужчиной, но и лучшим другом.
Фото и видео: Instagram Николы Пельтц, Виктории Бекхэм, Getty Images
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