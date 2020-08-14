21-летний Бруклин Бекхэм тайно женился на дочери миллиардера

Ранее сообщалось, что свадьба и обмен клятвами должны были случиться в 2021 году. Виктория и Дэвид Бекхемы планировали сделать сыну щедрый свадебный подарок — дом в престижном районе Лондона.

Возможно, Бруклин и Никола оформили отношения официально сейчас, а шикарные свадьбы в США и Великобритании сыграют через год, когда будет более благоприятная эпидемиологическая обстановка.

Напомним, молодые люди встречаются меньше года. Но за месяцы стремительного романа она постоянно признавались друг другу в чувствах. Никола отмечала, что особенно ее счастливой делает то, что Бруклин стал не просто ее любимым мужчиной, но и лучшим другом.