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Мирослава Карпович на фоне громкого романа с Павлом Прилучным ответила хейтерам: «В аду пока не сгорела»

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Мирослава Карпович

Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/

Актеры отрицают факт своей любовной связи, но в Сети «гуляет» уже множество фото с их совместного отдыха на берегу Черного моря.

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошел всего месяц. Но за это время в его доме поселилась новая пассия — звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. И сразу же после развода с женой актер отправился отдыхать в Ялту с детьми, прихватив с собой новую избранницу.

На Мирославу обрушилась волна ненависти поклонников Агаты Муцениеце. Сначала Карпович резко реагировала на все, не признаваясь, что у нее роман со звездой сериала «Мажор», а теперь опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем, сделала это в оригинальной форме.

«Так приятно послушать тишину», — написала она под фото и поставила хэштеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей. «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам», — последовали реплики.

Накануне Агата Муцениеце призналась, что не знала, что ее экс-муж возьмет в отпуск с детьми «первую попавшуюся».

Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись через 10 лет после начала их романа. Во время самоизоляции Агата обвинила мужа в алкоголизме и домашнем насилии, собрала детей и уехала из загородного дома в московскую квартиру.

Фото: Instagram Мирославы Карпович, Агаты Муцениеце, Павла Прилучного, Starface

Видео: «Истории в деталях»/ youtube-канал Сергей Майоров

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