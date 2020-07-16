Мирослава Карпович на фоне громкого романа с Павлом Прилучным ответила хейтерам: «В аду пока не сгорела»

С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошел всего месяц. Но за это время в его доме поселилась новая пассия — звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. И сразу же после развода с женой актер отправился отдыхать в Ялту с детьми, прихватив с собой новую избранницу.

На Мирославу обрушилась волна ненависти поклонников Агаты Муцениеце. Сначала Карпович резко реагировала на все, не признаваясь, что у нее роман со звездой сериала «Мажор», а теперь опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем, сделала это в оригинальной форме.

«Так приятно послушать тишину», — написала она под фото и поставила хэштеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей. «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам», — последовали реплики.