Мирослава Карпович на фоне громкого романа с Павлом Прилучным ответила хейтерам: «В аду пока не сгорела»
Фото: www.instagram.com/m1r0slava_karpovich/
С момента развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце прошел всего месяц. Но за это время в его доме поселилась новая пассия — звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович. И сразу же после развода с женой актер отправился отдыхать в Ялту с детьми, прихватив с собой новую избранницу.
На Мирославу обрушилась волна ненависти поклонников Агаты Муцениеце. Сначала Карпович резко реагировала на все, не признаваясь, что у нее роман со звездой сериала «Мажор», а теперь опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем, сделала это в оригинальной форме.
«Так приятно послушать тишину», — написала она под фото и поставила хэштеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей. «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам», — последовали реплики.
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Иногда приятно послушать тишину🧘🏻♀️✨😇🙌🏻 #всеммира #укомментируйтесь #топчик #спасибки #потрачено #вашаведьма #открываюлавку #бумерангинедорого #всепо10 #никаквадунесгорю #швабра #скелетина #нижопынигруди #мерзота #доска #прилучницаразлучница #поканеподохла #шлюшка #сучка #стремная #перваядала #убогая #аукнется #стыдисрам #нисисиниписи #шаболда #цитатыдня #всехблаглдарю #а-адекватность #милыелюди
Накануне Агата Муцениеце призналась, что не знала, что ее экс-муж возьмет в отпуск с детьми «первую попавшуюся».
Напомним, Прилучный и Муцениеце развелись через 10 лет после начала их романа. Во время самоизоляции Агата обвинила мужа в алкоголизме и домашнем насилии, собрала детей и уехала из загородного дома в московскую квартиру.
Фото: Instagram Мирославы Карпович, Агаты Муцениеце, Павла Прилучного, Starface
Видео: «Истории в деталях»/ youtube-канал Сергей Майоров
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