Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись и разделили имущество

В своих соцсетях Павел Прилучный поблагодарил бывшую супругу за детей. Агата Муцениеце, в свою очередь, пообещала, что интервью с Ксенией Собчак будет последним на тему развода.

«Надеюсь, на этом тема исчерпана! И это — точка, для вас и меня! Начинаем жизнь с чистого листа», — сообщила она.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе более 10 лет. О своем решении развестись пара объявила в феврале этого года.