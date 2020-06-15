Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись и разделили имущество
В понедельник, 15 июня, семья Агаты Муцениеце и Павла Прилучного официально перестала существовать. Экс-супруги расстались мирно и разделили имущество — экс-супруга артиста получила Mercedes GL и 4-комнатную квартиру за 28 миллионов рублей, сообщает Peopletalk.
В своих соцсетях Павел Прилучный поблагодарил бывшую супругу за детей. Агата Муцениеце, в свою очередь, пообещала, что интервью с Ксенией Собчак будет последним на тему развода.
«Надеюсь, на этом тема исчерпана! И это — точка, для вас и меня! Начинаем жизнь с чистого листа», — сообщила она.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный были вместе более 10 лет. О своем решении развестись пара объявила в феврале этого года.
Фото и видео: Instagram, Starface
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