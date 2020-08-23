Ника Белоцерковская прокомментировала развод бывшего мужа: «Я тут совсем ни при чем»
Фото: Instagram/@belonika
В минувшую субботу, 21 августа, галеристка Полина Аскери рассказала о своем разводе с миллиардером Борисом Белоцерковским после трех лет брака. Сейчас Белоцерковский отдыхает в Швеции в компании своей бывшей жены Ники и детей, поэтому некоторые предположили, что пара решила воссоединиться. Ника Белоцерковская прокомментировала расставание бывшего мужа, отметив, что воссоединения не произошло. «Чую, пора снова выходить в белом пальто. <…> Началось. Ещё раз. По буквам. П О Б У К В А М.
Да, Борис Григорьевич снова развёлся. Да, так бывает. Но я тут совсем ни при чём.
Наш брак с Борисом Григорьевичем закончился семь лет назад. Навсегда! И мы оба счастливы, что смогли стать друзьями, понимая, как это важно для наших детей (пара воспитывала пятерых детей — двух общих сыновей, сына Ники и двух сыновей Бориса от предыдущих отношений — прим.ред.).
Ни я, ни Борис Григорьевич не планируем снова изображать счастливую семью. Каждый, с удовольствием, идёт своей дорогой.
То что мы проводим время вместе со своими детьми - это нормально. Ну, (тут ругательства), почему адекватность двух взрослых людей воспринимается сразу как хитрый умысел бабы? Вы (тут снова ругательства) даже представить не можете, что Не Замужем, мне лучше намного, чем Замужем? И что бывший муж может быть другом? И, что можно ценить свободу больше идиотского социального маркера?».
Напомним, о расставании Бориса и Ники Белоцерковских после семнадцати лет брака заговорили в 2017 году. Позднее кулинарный блогер и светская львица отмечала, что семейная история закончилась еще в 2013 году, а наличие брачного контракта позволило разойтись цивилизованно: «Совсем превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса "развод с олигархом". Это не так. У нас с Борисом Григорьевичем, (с которым мы, кстати, не живем как муж и жена с 2013 года и по моей инициативе) был подписан полностью устраивающий обе стороны брачный контракт». О романе Бориса Белоцерковского и Полины Аскери стало известно практически сразу после его развода с фуд-блогером. «Борис Григорьевич – порядочный человек, никто никого не бросал (Полина появилась значительно позже окончания нашего брака) и тем более ничего не "отжимал", все наши решения о разводе и справедливом разделе мы принимали совместно. Более того — Борис Григорьевич мне помогает советами, как более опытный бизнесмен, в моих текущих проектах, за что я ему бесконечно благодарна. И мы по-прежнему вместе воспитываем наших детей и уважаем личную жизнь друг друга. Да, так тоже бывает», — комментировала Белоцерковская. В 2018 году молодая галеристка и бизнесмен узаконили отношения.
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Фото: Instagram/@, Global Look Press, Getty Images, picture alliance/dpa, Starface, East News
Видео: Instagram/, YouTube
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