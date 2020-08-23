Ника Белоцерковская прокомментировала развод бывшего мужа: «Я тут совсем ни при чем»

Напомним, о расставании Бориса и Ники Белоцерковских после семнадцати лет брака заговорили в 2017 году. Позднее кулинарный блогер и светская львица отмечала, что семейная история закончилась еще в 2013 году, а наличие брачного контракта позволило разойтись цивилизованно: «Совсем превратили моего бывшего мужа и прекрасного отца моих чудесных детей в злодея из комикса "развод с олигархом". Это не так. У нас с Борисом Григорьевичем, (с которым мы, кстати, не живем как муж и жена с 2013 года и по моей инициативе) был подписан полностью устраивающий обе стороны брачный контракт». О романе Бориса Белоцерковского и Полины Аскери стало известно практически сразу после его развода с фуд-блогером. «Борис Григорьевич – порядочный человек, никто никого не бросал (Полина появилась значительно позже окончания нашего брака) и тем более ничего не "отжимал", все наши решения о разводе и справедливом разделе мы принимали совместно. Более того — Борис Григорьевич мне помогает советами, как более опытный бизнесмен, в моих текущих проектах, за что я ему бесконечно благодарна. И мы по-прежнему вместе воспитываем наших детей и уважаем личную жизнь друг друга. Да, так тоже бывает», — комментировала Белоцерковская. В 2018 году молодая галеристка и бизнесмен узаконили отношения.

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