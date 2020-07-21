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В Сети обсуждают новую девушку внука Бориса Ельцина, участницу конкурса «Краса России»: «Такая милая»

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Борис Ельцин-младший

Фото: Instagram Бориса Ельцина-младшего

Борис Ельцин-младший сменил модель на актрису и закрутил роман с бывшей избранницей Павла Деревянко?

Долгое время о личной жизни 38-летнего внука первого президента России было известно крайне мало. В своем блоге он публиковал фотографии с красавицей-сестрой Марией Юмашевой, провоцируя вопросы у публики. Наконец, Борис Ельцин-младший поделился снимками с миловидной шатенкой, ей оказалась актриса и модель Вера Гоппен — бывшая девушка актера Павла Деревянко.

«Такая милая девушка», «Хорошенькие какие», «Будущая Вера Ельцина», — обсуждают фото в комментариях.

О том, что пару связывают нежные чувства, можно было догадаться по их позам на серии снимков с недавней речной прогулки:

«Веселый кораблик», «Жаришка в городе по ходу», «Во девица на нем висит, всего обвила», «У меня один вопрос ! Как попасть на этот корабль», — обсуждали пользователи.

Вера Гоппен — в прошлом модель и диджей, участница конкурсов красоты, начинающая актриса. В 2014 году она снялась в фильме «Смешанные чувства», выходила в свет с актером Павлом Деревянко.

Борис Ельцин-младший — завидный жених, экс-бойфренд внучки Олега Ефремова Ольги, также долгое время он встречался с моделью Олесей Сенченко, светские сплетники даже поговаривали о их скорой свадьбе, но что-то пошло не так и пара распалась.

Фото: Instagram/@yeltsinboris/@vera_goppen

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