В Сети обсуждают новую девушку внука Бориса Ельцина, участницу конкурса «Краса России»: «Такая милая»
Фото: Instagram Бориса Ельцина-младшего
Долгое время о личной жизни 38-летнего внука первого президента России было известно крайне мало. В своем блоге он публиковал фотографии с красавицей-сестрой Марией Юмашевой, провоцируя вопросы у публики. Наконец, Борис Ельцин-младший поделился снимками с миловидной шатенкой, ей оказалась актриса и модель Вера Гоппен — бывшая девушка актера Павла Деревянко.
«Такая милая девушка», «Хорошенькие какие», «Будущая Вера Ельцина», — обсуждают фото в комментариях.
О том, что пару связывают нежные чувства, можно было догадаться по их позам на серии снимков с недавней речной прогулки:
«Веселый кораблик», «Жаришка в городе по ходу», «Во девица на нем висит, всего обвила», «У меня один вопрос ! Как попасть на этот корабль», — обсуждали пользователи.
Вера Гоппен — в прошлом модель и диджей, участница конкурсов красоты, начинающая актриса. В 2014 году она снялась в фильме «Смешанные чувства», выходила в свет с актером Павлом Деревянко.
Борис Ельцин-младший — завидный жених, экс-бойфренд внучки Олега Ефремова Ольги, также долгое время он встречался с моделью Олесей Сенченко, светские сплетники даже поговаривали о их скорой свадьбе, но что-то пошло не так и пара распалась.
Фото: Instagram/@yeltsinboris/@vera_goppen
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