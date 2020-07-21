В Сети обсуждают новую девушку внука Бориса Ельцина, участницу конкурса «Краса России»: «Такая милая»

«Веселый кораблик», «Жаришка в городе по ходу», «Во девица на нем висит, всего обвила», «У меня один вопрос ! Как попасть на этот корабль», — обсуждали пользователи.

Вера Гоппен — в прошлом модель и диджей, участница конкурсов красоты, начинающая актриса. В 2014 году она снялась в фильме «Смешанные чувства», выходила в свет с актером Павлом Деревянко.

Борис Ельцин-младший — завидный жених, экс-бойфренд внучки Олега Ефремова Ольги, также долгое время он встречался с моделью Олесей Сенченко, светские сплетники даже поговаривали о их скорой свадьбе, но что-то пошло не так и пара распалась.