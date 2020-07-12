Это официально: 21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера

«Ты сделал меня самой счастливой девушкой в мире. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток моей жизни на вашей стороне. твоя любовь - самый ценный подарок. Я так люблю тебя, детка, и спасибо Харпер за эту фотографию», — ответила Никола своему новоиспеченному жениху, отметив, что снимок сделан сестрой Бруклина, 9-летней Харпер Севен.

Стоит отметить, что Никола Пельтц позирует на снимке в платье нежно-лимонного цвета с оборками, дизайн которого разработала ее будущая свекровь. Ассиметричный крой, легкие оборки и тонкая ткань подчеркнули стройную фигуру счастливой невесты. Похожую модель стоимостью 1450 фунтов стерлингов (или 120000 рублей) можно найти на официальном сайте бренда Victoria Beckham.