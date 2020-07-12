Это официально: 21-летний Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера
Фото: Instagram/@brooklynbeckham
На днях британские и американские СМИ сообщили, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Николе Пельтц. В субботу, 11 июля, молодой фотограф подтвердил появившуюся информацию в своем Instagram. «Две недели назад я попросил свою половинку выйти за меня замуж, и она сказала: да, хх, я самый счастливый человек в мире. Я обещаю быть лучшим мужем и лучшим папой однажды ❤️ Я люблю тебя, детка хх».
«Ты сделал меня самой счастливой девушкой в мире. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток моей жизни на вашей стороне. твоя любовь - самый ценный подарок. Я так люблю тебя, детка, и спасибо Харпер за эту фотографию», — ответила Никола своему новоиспеченному жениху, отметив, что снимок сделан сестрой Бруклина, 9-летней Харпер Севен.
Стоит отметить, что Никола Пельтц позирует на снимке в платье нежно-лимонного цвета с оборками, дизайн которого разработала ее будущая свекровь. Ассиметричный крой, легкие оборки и тонкая ткань подчеркнули стройную фигуру счастливой невесты. Похожую модель стоимостью 1450 фунтов стерлингов (или 120000 рублей) можно найти на официальном сайте бренда Victoria Beckham.
Напомним, 21-летний Бруклин Бекхэм и 25-летняя Никола Пельтц встречаются десять месяцев. Никола –– актриса, дочь знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца. Ранее девушка состояла в отношениях с братом Джиджи и Беллы Хадид Анваром и, по слухам, с Джастином Бибером. В свою очередь, Бруклин Бекхэм встречался с актрисой Хлоей Грейс Морец и моделью Ханой Кросс.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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