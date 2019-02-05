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Новая девушка Бонда: что мы знаем о 30-летней Ане де Армас

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Новая девушка Джеймса Бонда

Фото: Dennis Van Tine/ Global look press
Актерский состав 25-й серии бондианы объявили 25 апреля. Главная женская роль досталась кубино-испанской красавице.

Интригу вокруг исполнителя главной мужской роли держали два года. Столько шли переговоры с Дэниелом Крейгом, который сыграл Бонда в предыдущих четырех фильмах об агенте 007. В кандидаты на роль супергероя пророчили многих голливудских красавцев – от Идриса Эльбы до Райана Гослинга. Но роль опять досталась Крейгу.

Роль главного антигероя исполнит оскароносный Рами Малек. В новой серии вновь появятся уже знакомые девушки Бонда Леа Сейду и Наоми Харрис. А главную красоту бондианы в этот раз сыграет 30-летняя испано-кубинская актриса Ана де Армас.

Радостной новостью о том, что ей досталась роль, о которой мечтает каждая молодая актриса, Ана де Армас поделиась в социальных сетях.

«Спешу поделиться великолепной новостью! Не могу дождаться, когда начну работать с этими неповторимыми талантливыми актерами!», - написала Ана в Instagram.

Итак, что мы знаем о новой девушке Бонда?

Ана Селия де Армас Касo родилась 30 апреля 1988 года на Кубе. В детстве переехала с родителями в США, где пошла в школу. Но через несколько лет семья вернулась на Остров Свободы. О том, что Ана хочет стать актрисой, она решила в 12 лет. Родители интерес дочки поддержали, и девочка пошла учиться в Национальную Театральную Школу Кубы.

Актерскую карьеру де Армас начала в 16 лет, сыграв в фильме «Роза Франции». Потом ее пригласили в картину «Мадригал» и первый для нее сериал - «Потеряный рай».

Впервые об Ане заговорили после съемок в сериале «Черная лагуна», но первой работой, принесшей ей известность, стал фильм «Секс, вечеринки и ложь».

Однако популярности только в своей стране актрисе оказалось мало, и она приложила все силы, чтобы о ней узнали в Голливуде. Она ходила на кастинги, совершенствовала английский. И в итоге своего добилась. В первом же своем голливудском фильме «Каменные кулаки» Ана оказалась на одной съемочной площадке с Робертом де Ниро. После она дважды снималась с Киану Ривзов - в «Кто там?» и «Дочь Бога».

Ана с актрисой Джейми Ли Кертис

Фото: Instagram

Закрепила ее успех роль в фильме Дени Вильнева и Ридли Скотта «Бегущий по лезвию 2049», где ее партнерами стали Райан Гослинг и Харрисон Форд.

В 2016 году журнал Ана де Армас заняла 7 место в списке самых красивых женщин по версии журнала GQ. Актриса соседствовала с Приянкой Чопрой, Ким Кардашян, Алессандрой Амбросиа и Селеной Гомес.

О личной жизни де Армас распространяться не любит. Известно, что около трех лет она была замужем за актером Марком Клотетой. Свой разрыв они долго скрывали. После Ана говорила, что ее сердце свободно. Но сейчас на ее странице в Instagram мелькают фотографии со статным брюнетом.

Ана с бойфрендом

Фото: Instagram

К 30 годам де Армас снялась в 41 фильме. Теперь Ана сыграет в картине о главном супергерое столетия. Нам же остается ждать премьеры нового фильма об агенте 007, которая запланирована на весну 2020 года.

А вам нравится новая девушка Бонда?

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Birdie Thompson, MJT/AdMedia, Oscar Gonzalez, Jack Abuin, Dennis Van Tine/ Global look press

Видео: Instagram

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