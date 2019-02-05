Новая девушка Бонда: что мы знаем о 30-летней Ане де Армас

Интригу вокруг исполнителя главной мужской роли держали два года. Столько шли переговоры с Дэниелом Крейгом, который сыграл Бонда в предыдущих четырех фильмах об агенте 007. В кандидаты на роль супергероя пророчили многих голливудских красавцев – от Идриса Эльбы до Райана Гослинга. Но роль опять досталась Крейгу.

Роль главного антигероя исполнит оскароносный Рами Малек. В новой серии вновь появятся уже знакомые девушки Бонда Леа Сейду и Наоми Харрис. А главную красоту бондианы в этот раз сыграет 30-летняя испано-кубинская актриса Ана де Армас.

Радостной новостью о том, что ей досталась роль, о которой мечтает каждая молодая актриса, Ана де Армас поделиась в социальных сетях.