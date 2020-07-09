Лиза Арзамасова впервые отреагировала на шумиху вокруг ее романа с Авербухом: «Откуда истерика? Мир не рухнул»

«Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я все та же Лиза. Волей-неволей читаю комментарии. Ну куда деться? Это как гипноз.. И критику, и "рекомендации", и советы о том, что мне "нужно", и возмущения, и нездоровые какие-то маньяческие монологи. Вопрос у меня серьезный: чего случилось-то в нашем королевстве???

Мы с вами вместе в Сети часто обсуждали серьезные философские вопросы, находили взаимопонимание, с юмором реагировали на сложные ситуации, проявляли такт и деликатность. И вдруг такой "взрыв на макаронной фабрике"... Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в Сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий — и хороших, и плохих. И я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я все об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого — большая и очень часто — совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, — суверенное личное пространство.

И знаете, как я отношусь к этому пространству? Очень просто: с уважением и лозунгом "не мое дело". Когда со мной открыто про что-то личное говорят, я благодарна за доверие, когда молчат — я... еще благодарнее.

Вот в чем парадокс: большинство людей публичных профессий смирились и никак не реагируют, когда им приписывают "романы, интриги, проступки", не истерикуют по этому поводу. Хотя и неприятно бывает, и отношениям вредит. Но уже махнули рукой: "против лома нет приема".

Так откуда такая обратная "истерика" от некоторых моих дорогих подписчиков, когда вдруг появляется какая-то реальная информация? Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счёту, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Все Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница? С огромным уважением к вам, ваша Лиза», — выдала актриса длинный монолог.

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