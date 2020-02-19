47-летний Бен Аффлек лишился роли Бэтмена из-за того, что страдает от алкоголизма. В этом актер признался сам. Но больше всего обладатель «Оскара» жалеет, что из-за вредной привычки расстался с женой Дженнифер Гарнер и потерял семью. Но после того, как его 10-летний брак с Дженнифер потерпел крах, Аффлек стал пить еще больше. Бен не скрывает, что ему стыдно перед семьей и особенное перед детьми: дочерями Вайолет и Серафиной и сыном Сэмюэлем.В апреле 2020 года на экраны выйдет новый фильм с участием 47-летнего Бена Аффлека «Вне игры», где он исполнил роль борющегося с алкоголизмом баскетбольного тренера.В октябре 2019-го Аффлек лечился от зависимости. То, как актер выглядел в то время, поразило его фанатов. Из-за не самых лучших времен в жизни Бен Аффлек отказался от роли Бэтмена. В Новом фильме про супергероя его исполнит Роберт Паттинсон. Фото: Instagram, Birdie Thompson, EIBNER/STEVENS, DyD Fotografos/Geisler-Fotopress, MediaPunch/face to face, DC Entertainment, Vida/face to face, AMPAS, Panoramic/ Global Look pressВидео: Flashback FilmMakingПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!