Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного через месяц после его развода

Весной 2020 года Агата Муцениеце уехала из загородного дома, где жила с Прилучным, обвинив его в домашнем насилии. После развода коттедж остался мужу, а московская квартира — жене с детьми.

Но вскоре после развода Прилучного у дома появилась новая хозяйка: Мирослава Карпович, по сведениям издания «7 Дней», уже перевезла туда свои вещи. Об этом изданию сообщили соседи актера, которым его новая избранница не нравится. Жители поселка рассказывают, что Карпович ведет себя вызывающе и ругается с работницей по дому.

«Она так командует, и так ведет себя, будто всю жизнь прожила здесь. Требует, чтобы прислуга ей подчинялась», — рассказал сосед актера.

Сейчас Павел и Мирослава отдыхают на берегу Черного моря. Актер взял в отпуск и детей от Агаты Муницениеце, сына Тимофея и дочь Мию. Получается, что он сразу познакомил малышей со своей новой пассией. В Сети постоянно появляются фото и видео Павла и Мирославы, но они не комментируют свой роман. А ранее звезда «Папиных дочек» резко высказалась в адрес хейтеров, которые яростно набросились на артистку с критикой.

Напомним, отношения Прилучного и Муцениеце длились 10 лет, женаты они были 9. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа». Павел и Агата не раз переживали непростые периоды в личной жизни, но брак удавалось спасти. После очередного скандала, произошедшего во время самоизоляции, супруги расстались окончательно.

Ранее пластический хирург прокомментировал изменившуюся внешность Мирославы Карпович, которая могла ради Прилучного лечь под нож.