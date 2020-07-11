Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм готовится к свадьбе?

21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 25-летней Николе Пельтц. О грядущей свадьбе сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник из окружения пары: «Бруклин объявил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что он и Никола помолвлены». По информации инсайдеров, знаменитые родители одобрили выбор сына и благословили пару: «Эта новость воодушевила всю семью: по их мнению, после череды непростых отношений Бруклин наконец-то нашел подходящую ему избранницу». Отметим, что Бруклин и Никола встречаются чуть более семи месяцев. Ранее молодой фотограф состоял в отношениях с актрисой Хлоей Морец, моделью Ханой Кросс и певицей Лекси Пантеррой. Невеста Бекхэма, в свою очередь, крутила романы с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром, а также солистом группы Lany Полом Кляйном.