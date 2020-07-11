Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм готовится к свадьбе?
Фото: Instagram/@nicolaannepeltz
21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, 25-летней Николе Пельтц. О грядущей свадьбе сообщает издание The Mirror со ссылкой на источник из окружения пары: «Бруклин объявил своим друзьям в Лос-Анджелесе, что он и Никола помолвлены». По информации инсайдеров, знаменитые родители одобрили выбор сына и благословили пару: «Эта новость воодушевила всю семью: по их мнению, после череды непростых отношений Бруклин наконец-то нашел подходящую ему избранницу». Отметим, что Бруклин и Никола встречаются чуть более семи месяцев. Ранее молодой фотограф состоял в отношениях с актрисой Хлоей Морец, моделью Ханой Кросс и певицей Лекси Пантеррой. Невеста Бекхэма, в свою очередь, крутила романы с братом Беллы и Джиджи Хадид Анваром, а также солистом группы Lany Полом Кляйном.
Напомним, Дэвид и Виктория Бекхэм – одна из самых крепких пар западного шоубизнеса, на днях супруги отметили 21-ю годовщину свадьбы. Легендарный британский футболист и экс-«перчинка», участница Spice Girls – многодетные родители. Супруги воспитывают четверых детей — сыновей Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида и дочь Харпер Севен. 10 июля единственная дочь четы Бекхэм отметила свое девятилетие, в честь которого родители поделились в блогах трогательными видеопоздравлениями.
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram/@victoriabeckham
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