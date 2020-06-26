Теперь официально: Константин Ивлев и его жена разведены после 23 лет брака
Константин и Мария Ивлевы больше не муж и жена.
В начале марта стало известно, что жена известного повара Константина Ивлева подала на развод. «Мне прислали видео, и я узнала, что у мужа была интрижка. Не думала, что подобное может коснуться и меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани», — объясняла Мария.
В четверг, 25 июня, супругов развели. Заседание состоялось в мировом участке №340.
Константин и Мария поженились в 1997 году, у супругов есть сын Матвей и дочь Маруся.
Фото и видео: Instagram
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