Как изменились и чем теперь занимаются Арзамасова, Мельникова, Старшова и другие звезды сериала «Папины дочки»

Сериал «Папины дочки» о психотерапевте, в одиночку воспитывающем пятерых очень разных дочек, вышел на экраны в 2007 году, не раз выводил телеканал СТС на первое место по рейтингам и четырежды получал телевизионную награду «ТЭФИ». Начинающие актрисы и актеры, сыгравшие в нем главные роли, прославились на всю страну. Правда, в итоге не все из них продолжили карьеру в кинематографе. Как изменились, как выглядят и чем занимаются теперь звезды «Папиных дочек»?