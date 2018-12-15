Как изменились и чем теперь занимаются Арзамасова, Мельникова, Старшова и другие звезды сериала «Папины дочки»

Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова сыграла в «Папиных дочках» девочку-ботана с тугими косичками, в очках и с очень серьезным выражением лица. Несколько лет назад актриса удивила поклонников сериала разительными переменами во внешности. Лиза повзрослела, расцвела, начала краситься и эффектно одеваться. Теперь Арзамасова часто появляется на светских мероприятиях и выкладывает в Instagram свои фото в бикини и нарядах с декольте. В этом году зрители смогут увидеть два новых сериала с участием Лизы — «Любовницы» и «Проба».
Дарья Мельникова
Самая спортивная из «Папиных дочек», актриса Дарья Мельникова играет на сцене Московского театра им. Ермоловой. Также Дарья снимается в кино и сериалах и занимается благотворительностью вместе с супругом, актером Арутром Смольяниновым, от которого она родила двоих сыновей.
Екатерина Старшова
Младшая дочка, которую все ласково называли Пуговкой, Екатерина Старшова повзрослела и стала настоящей красавицей. Актриса, которой этой осенью исполнится восемнадцать лет, будоражит фолловеров своими фотографиями в бикини, не скрывает чувств к бойфренду и профессионально занимается фигурным катанием.
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Так странно осознавать, что знаешь человека с самого глубокого детства, дружишь с ним, ездишь на тренировки и соревнования, а в итоге он настолько западает в твоё сердце, что становится трудно дышать, когда его нет рядом...Всё-таки жизнь слишком странная штука и со временем расставляет всё по своим местам. Никогда не угадаешь, что ты будешь чувствовать к человеку спустя годы. Прекрасно, когда эти чувства перерождаются, словно феникс и набирают неожиданно приятные обороты. Порой стоит позволить быть человеку рядом и заботиться о вас, чтобы стать ещё счастливее и жизнерадостнее. Никогда не бойтесь и не стесняйтесь своих чувств. Любимые всегда должны быть рядом!❤
Мирослава Карпович
Самую кокетливую и самую старшую из сестер в сериале сыграла Мирослава Карпович. Актриса в основном играет в театре, также она снялась во второстепенных ролях в нескольких фильмах и работала моделью. Мирослава предпочитает не комментировать личную жизнь, а в одном из интервью заявила, что мечтает выйти замуж один раз и на всю жизнь.
Анастасия Сиваева
Роль самой мрачной и готичной из сестер исполнила Анастасия Сиваева. Актриса сыграла в нескольких театральных постановках и снялась после «Папиных дочек» всего в одном сериале. Последние несколько лет Анастасия ведет замкнутый образ жизни и занимается благотворительностью. В январе на канале Disney состоялась премьера мультсериала «Шахерезада. Нерассказанные истории», одну из героинь которого озвучила Сиваева.
Михаил Казаков
Помните смешного пухлого Илью Полежайкина из сериала «Папины дочки»? Сыгравший одну из главных ролей в популярном проекте Михаил Казаков начал регулярно заниматься спортом, заметно похудел и теперь может похвастаться не пухлыми щечками, а подтянутой фигурой и стальным прессом. Казаков оставил актерскую карьеру, открыл в родной Твери кастинг-агентство «КиноДом», филиалы которого планировал открыть в других городах России, а также собственный магазин одежды. В 2011 году Михаил женился на своей давней возлюбленной и подруге, бухгалтере Елене, родившей ему сына Мирослава.
Филипп Бледный
Филипп Бледный, которому приписывали романы с коллегами по съемочной площадке Анастасией Сиваевой, Елизаветой Арзамасовой и Мирославой Карпович, в прошлом году отметил тридцатилетие. Сам он предпочитает не комментировать свою личную жизнь и признается, что мечтает встретить свою единственную и любимую девушку, жениться и стать папой дочки. Актер играет в театре и регулярно снимается в сериалах, самыми популярными из которых стали «Кухня» и «Отель Элеон».
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева является Художественным руководителем Московского областного театра юного зрителя, играет в театре, принимает участие в различных шоу, снимается в кино и сериалах. Более двенадцати лет Гришаева замужем за актером Александром Нестеровым, от которого у нее подрастает 12-летний сын Илья. У актрисы также есть 22-летняя дочь Анастасия от первого мужа Антона Дерова.
Андрей Леонов
Главному герою сериала, папе пятерых дочек, актеру Александру Леонову этим летом исполнится 60 лет. Леонов снимается в кино и сериалах, играет в театре. В 2008 году он женился на композиторе Анастасии Леоновой, которая занимается звуковым оформлением радиопередач и спектаклей. У супругов подрастают двое детей — восьмилетняя Анна и шестилетний Михаил. Также у Леонова есть 31-летний сын Евгений от первого брака, окончивший театральный институт в Стокгольме.
Текст: Ангелина Нежная
Фото: eastnews, instagram, kinopoisk, starface
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