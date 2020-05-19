Меган Фокс и Брайан Остин Грин расстались после 16 лет отношений

Поклонники пары посчитали, что Брайан выступил с заявлением после того, как Меган Фокс сфотографировали в компании 30-летнего рэпера Machine Gun Kelly, сообщает издание InTouchWeekly. Грин посчитал нужным лично развеять слухи.

Брайан рассказал, что Меган и Колсон Бейкер (настоящее имя исполнителя) познакомились на съемочной площадке. «Сам я его лично не знаю, но Меган про него рассказывала. Они просто хорошие друзья и проводят вместе некоторое время», — отметил актер.

Брайан добавил: «Я уважаю ее выбор. Не хочу, чтобы люди думали, что она злодейка, а я жертва. Я не мог спать после того, как в Сети появились ее фото с Колсоном».

Актер признался, что предчувствовал расставание с женой. «Мне приснился сон, что она вернется со съемок и отдалится от меня. Так и получилось», — разоткровенничался он.

Брайан Остин Грин добавил, что расстается с супругой мирно: «Я всегда буду рядом, мы будем вместе отмечать семейные праздники». И в то же время он со слезами добавил: «Это очень тяжело — отказываться от жизни, которая была у тебя больше 15 лет, меняться. Сейчас у меня внутри пустота. Она была моим лучшим другом столько лет, я не хочу потерять это».