Море, яхта, ресторан: Павел Прилучный и Мирослава Карпович отправились в романтическое путешествие?

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович ходят уже несколько недель. Свою новую личную жизнь бывший муж Агаты Муцениеце не комментирует, «Папина дочка» в ответ на вопросы тоже молчит. Однако у светских сплетников появилось новое «доказательство» романа.

На видео, которые снимал друг отправившегося в Крым Павла, слышен женский голос. Редакция Telegram-канала «Только никому» уверяет: это — голос Мирославы.

Комментариев по этому поводу пресса вряд ли дождется, учитывая, что несмотря на то, что Карпович не отрицает вероятность этого романа, Прилучный непреклонен. «Дорогие Друзья, Фолловеры, Хейтеры, Троллеры, СМИ и прочая достопочтенная Публика! В последнее время развелось много слухов вокруг моей личной жизни. Дабы развеять их раз и навсегда и прекратить внедряться в мое пространство, я хочу, чтобы Вы поняли— мне никогда не нравилось и не нравится выносить все на публику. В моей жизни давно начался новый этап, который не подразумевает в ней Ваше прямое участие. Я такой же человек как и Вы, и я абсолютно уверен в том, что Вам также как и мне, вряд ли бы импонировало распускание слухов, приписывание несуществующих историй, оскорбления моих близких и прочие злословие в мой адрес. И мне бы очень хотелось Вам пожелать меньше тратить времени на меня», — писал он в блоге.

Как считаете, достаточно ли этого, чтобы утверждать о романе звезд? Или все-таки будем ждать других доказательств?