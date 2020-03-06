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Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев прокомментировал свой скандальный развод и показал фото с «разлучницей»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Константин Ивлев

Фото: Instagram Константина Ивлева

46-летний Константин Ивлев прокомментировал слова бывшей жены о своей «интрижке с эскортницей».

Несколько дней назад СМИ сообщили о скором разводе ведущего кулинарного шоу «На ножах» Константина Ивлева. Источником информации стала супруга шоумена Мария Ивлева. «Я узнала, что у мужа была интрижка. Не думала, что подобное может коснуться и меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал», — цитировал «СтарХит». Разлучницей назвали 28-летнюю журналистку Валерию Куденкову из Краснодарского края.

В эту пятницу, 6 марта, ситуацию прокомментировал сам Константин. «Друзья мои, мы с @lera_kudenkova хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу!Всем Мира и Любви», — написал он в блоге под нежной фотографией с новой возлюбленной, сделанной на Мальдивах.

Константин и Мария прожили в браке 22 года. Решение повести будущую мать своих детей под венец, которое мужчина принял в далеком 1997 году, он объяснял тем, что после знакомства сразу понял, что мечтает прожить с ней всю жизнь. У теперь уже бывших супругов есть сын Матвей и дочь Маруся.

«Дети в шоке. Кошмар для всех! Он сейчас ведет себя не по-мужски: прячет деньги, хочет забрать дочку. Подала на алименты, скоро с адвокатом выставим иск», — комментировала предстоящий развод Ивлева. Возможно, это было сказано на эмоциях?

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Фото и видео: instagram

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