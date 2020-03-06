Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев прокомментировал свой скандальный развод и показал фото с «разлучницей»

Несколько дней назад СМИ сообщили о скором разводе ведущего кулинарного шоу «На ножах» Константина Ивлева. Источником информации стала супруга шоумена Мария Ивлева. «Я узнала, что у мужа была интрижка. Не думала, что подобное может коснуться и меня. Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал», — цитировал «СтарХит». Разлучницей назвали 28-летнюю журналистку Валерию Куденкову из Краснодарского края.

В эту пятницу, 6 марта, ситуацию прокомментировал сам Константин. «Друзья мои, мы с @lera_kudenkova хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу!Всем Мира и Любви», — написал он в блоге под нежной фотографией с новой возлюбленной, сделанной на Мальдивах.