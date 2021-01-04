Арзамасова с Авербухом, Карпович с Прилучным и другие новые пары 2020 года
Фото: Instagram Ивана Урганта
Лиза Арзамасова и Илья Авербух
Фото: Eastnews
В начале июля стало известно, что звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова состоит в любовных отношениях с Ильей Авербухом. Новость многих удивила: молодую и романтичную Лизу с трудом представляли рядом с опытным мужчиной. Влюбленные подтвердили свой роман в октябре, появившись вместе в «Вечернем Урганте». Тогда спортсмен коротко сказал: «Мы вместе, счастливы, и все. Когда будут какие-то новости, тогда о них и сообщим».
В декабре Арзамасова и Авербух поженились. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами. Лизе сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж. Жених выбрал для свадьбы черный пиджак, белый джемпер и бежевые брюки. Под трогательным роликом Илья и Лиза написали: «Маршрут построен!».
Мирослава Карпович и Павел Прилучный
Фото: Instagram / instagram
Еще одна звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович уходящим летом оказалась в центре внимания СМИ и широкой общественности после того, как появились слухи о ее романе с Павлом Прилучным. Актриса подверглась жесткой критике в Сети — именно ее обвиняли в том, что Прилучный развелся с супругой Агатой Муцениеце, родившей ему двоих детей. По информации различных источников, роман между Павлом и Мирославой завязался во время работы над театральным спектаклем: сначала они проводили время вдвоем вне репетиций, затем отправились отдыхать в Ялту, а потом и вовсе стали жить вместе.
Предпочитающая не комментировать личную жизнь Карпович опубликовала в Instagram ответ хейтерам. Причем сделала это в оригинальной форме. «Так приятно послушать тишину», — подписала она свое фото и поставила хештеги, в которых перечислила все, что слышала раньше в свой адрес от недоброжелателей: «В аду пока не сгорела, убогая, стыд и срам».
Аглая Тарасова и Павел Деревянко
Фото: Светлана Наконечная / Passion.ru
Павел Деревянко и Аглая Тарасова объявили о своем романе в конце года. Неожиданно для многих вместе они появились на премьере фильма «Огонь». Активно комментировать свой роман пара не стала, попросив обойтись «без сенсаций». За несколько дней до этого Деревянко вместе со своей бывшей возлюбленной Дарьей Мясищевой заявил о расставании, несмотря на то, что, по их словам, все еще любят друг друга: «Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара. Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».
Меган Фокс и Колсон Бэйкер (Machine Gun Kelly)
Фото: Eastnews
В мае одна из самых сексапильных актрис Голливуда Меган Фокс перестала скрывать, что после 16 лет лет отношений и рождения троих сыновей рассталась с мужем Брайаном Остином Грином. Буквально через несколько дней стало известно о том, что она закрутила роман с другим мужчиной. Новым избранником актрисы стал рэпер Колсон Бэйкер, выступающий под псевдонимом Machine Gun Kelly. Пока одни обвиняли Меган в том, что она разрушила семью, другие заявили, что эта темпераментная красотка просто устала от многолетней роли примерной матери и жены и захотела насладиться бурными отношениями с отвязным музыкантом, покрытым татуировками и готовым на авантюры, на что имеет полное право.
Екатерина Варнава и Александр Молочников
Фото: Starface / Екатерина Ширинкина / Passion.ru
В мае звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что ее сердце несвободно. Она участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину на проекте, но имя его не рассекретила. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал молодой амбициозный режиссер Александр Молочников. Впервые вместе они появились на премьере фильма «Скажи ей» в Сочи.
«Начался карантин, я пошел на "Танцы со звездами", где она тоже была. И там она порвала сухожилие, и это было как-то ужасно романтично, я водил ее по "Мосфильму", ухаживал. Все как бы было сделано для того, чтобы что-то началось. У нас быстро все началось. Мы быстро поняли, почувствовали — и это было очень странно, что мы знакомы кучу лет. Было просто и легко. Я думаю, это любовь. Катя — это такой человек... Я не знаю такого другого в нашей сфере. Ей вообще не присущ эгоизм — я это увидел не только в отношениях со мной. И при том, что она очень успешна, она как будто бы совершенно не живет ради этого успеха. Меня вот это просто покорило!», — рассказал Александр Молочников в интервью Ксении Собчак.
Алекса и Вячеслав Дайчев
Фото: Instagram
В сентябре певица Алекса рассказала поклонникам, что выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, с которым встречается с начала 2020 года. В Instagram «фабрикантка» похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом. «Я сказала "Да"», — подписала снимок 32-летняя Александра Чвикова.
Отметим, что роман Александры и Вячеслава сопровождался скандалом. Ради артистки фитнес-тренер бросил беременную жену — танцовщицу балета Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Когда Вячеслав ушел от жены, она была уже на позднем сроке беременности. В июле 2020 года Сивкова родила сына Тимура. В Сети Алексе несколько раз приходилось отбиваться от нападок и обвинений в том, что она разбила семью. Чвикова непрестанно заявляет, что она не уводила мужчину от беременной жены, и что до ее появления отношения между супругами разладились.
Бен Аффлек и Ана Де Армас
Фото: Globallookpress / Birdie Thompson
Бен Аффлек не получил роль Бэтмена из-за алкоголизма, зато сумел покорить сердце «девушки Бонда» Аны де Армас. Актер смог справиться с пагубной зависимостью, перестал заводить случайные интрижки и, похоже, наконец вышел из депрессии, в которую впал после развода с супругой Дженнифер Гарнер, бросившей его из-за вредных привычек и измен. В любом случае, таким умиротворенным и счастливым, как в компании Де Армас этим летом, Аффлека давно не видели.
Кэти Холмс и Эмилио Витоло
Фото: Globallookpress / Sonia Moskowitz / eastnews
Чуть больше года назад стало известно, что Кэти Холмс рассталась с актером Джейми Фоксом. Их роман был тайным в течение четырех лет. Но вскоре после того как Фокс подтвердил отношения с Холмс, она узнала о его изменах и ушла. Теперь актриса состоит в новых отношениях с ресторатором Эмилио Витоло. О том, что она счастлива с новым мужчиной, стало известно в сентябре 2020-го. Тогда влюбленных засняли во время романтического ужина в ресторане, и сомнений не осталось — они пара.
В декабре, в день своего рождения, Кэти публично призналась в любви Эмилио. Он поздравил ее на своей странице в Instagram, а она ответила в комментарии. «Самый невероятный, добрый, красивый человек. Каждый раз, когда я вижу тебя, я улыбаюсь. Я тебя люблю», — написал 33-летний Эмилио в блоге в день, когда Кэти исполнилось 42 года. «Любимый, спасибо большое. Я тоже люблю тебя», — публично призналась она. О новом избраннике Кэти Холмс известно, что он сын шеф-повара и с братьями управляет рестораном, где часто обедают знаменитости.
Алеся Кафельникова и Георгий Петришин
Фото: Instagram
Слухи о том, что дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова встречается с бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой Георгием Петришиным, появились в сентябре. Вскоре Алеся поделилась совместным фото с новым женихом, тем самым подтвердив догадки.
Константин Ивлев и Лера Куденкова
Фото: Instagram
Звезда шоу «На ножах» Константин Ивлев в июне официально развелся с супругой после 23 лет брака и перестал скрывать новую 28-летнюю возлюбленную Валерию Куденкову. Пока жена 46-летнего повара и телеведущего обвиняла его в предательстве, критики в Сети заявляли, что у него звездная болезнь, из-за которой он разрушил семью, сам он так прокомментировал перемены в личной жизни: «Друзья мои, мы с Лерой хотим вам сказать: никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем мира и любви».
Холли Берри и Ван Хант
Фото: Globallookpress / face to face / instagram
Обладательница «Оскара» Холли Берри рассекретила имя своего нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем — актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно. Но недавно в микроблоге актрисы стали появляться фото с двумя парами ног. Холли явно давала понять, что больше не одинока. Но показывать свою новую любовь не торопилась. В сентябре она решила раскрыть карты. Берри разместила в Instagram фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой. «Теперь вы знаете», — подписала актриса снимок.
Рианна и A$AP Rocky
Фото: DPA
В декабре стало известно, что Рианна уже почти год встречается со своим давним другом, поклонником и коллегой, рэпером A$AP Rocky. К слову, они уже состояли в романтических отношениях в 2013 году, но позже расстались. В конце 2019 года артисты вместе вышли в свет, посетив церемонию вручения премии Fashion Awards. Правда, тогда Рианна еще официально состояла в отношениях с арабским миллиардером Хасаном Джамилем.
Фото: starface, dpa, instagram, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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