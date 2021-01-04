Арзамасова с Авербухом, Карпович с Прилучным и другие новые пары 2020 года

В мае звезда Comedy Woman Екатерина Варнава призналась, что ее сердце несвободно. Она участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину на проекте, но имя его не рассекретила. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал молодой амбициозный режиссер Александр Молочников. Впервые вместе они появились на премьере фильма «Скажи ей» в Сочи.

«Начался карантин, я пошел на "Танцы со звездами", где она тоже была. И там она порвала сухожилие, и это было как-то ужасно романтично, я водил ее по "Мосфильму", ухаживал. Все как бы было сделано для того, чтобы что-то началось. У нас быстро все началось. Мы быстро поняли, почувствовали — и это было очень странно, что мы знакомы кучу лет. Было просто и легко. Я думаю, это любовь. Катя — это такой человек... Я не знаю такого другого в нашей сфере. Ей вообще не присущ эгоизм — я это увидел не только в отношениях со мной. И при том, что она очень успешна, она как будто бы совершенно не живет ради этого успеха. Меня вот это просто покорило!», — рассказал Александр Молочников в интервью Ксении Собчак.

Алекса и Вячеслав Дайчев