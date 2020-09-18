54-летняя Холли Берри рассекретила имя нового избранника — им оказался известный музыкант
Фото: East News
54-летняя голливудская красотка Холли Берри рассекретила имя своего нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем — актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно. Но недавно в микроблоге актрисы стали появляться фото с двумя парами ног. Холли явно давала понять, что больше не одинока. Но показывать свою новую любовь не торопилась.
И теперь она решила раскрыть карты. Берри разместила в Instagram фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой.
«Теперь вы знаете», — подписала актриса снимок.
Хотя ранее на странице музыканта уже мелькал снимок девушкой, похожей на Холли Берри.
О личной жизни 50-летнего Ханта ничего не известно, но иногда он публикует фото парня и девушки, которые могли бы быть его детьми.
Холли Берри трижды была замужем. Первым ее мужем был бейсболист Дэвид Джастис, вторым — музыкант Эрик Бене, третьим — актер и модель Оливье Мартинес (от него она в 47 лет родила сына Масео). Также у нее были отношения с манекенщиком Габриэлем Обри, ставшим отцом ее дочери Налы (родилась в 2012 году).
Фото и видео: Instagram Холли Берри, Вана Ханта, East News
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