54-летняя Холли Берри рассекретила имя нового избранника — им оказался известный музыкант

54-летняя голливудская красотка Холли Берри рассекретила имя своего нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем — актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно. Но недавно в микроблоге актрисы стали появляться фото с двумя парами ног. Холли явно давала понять, что больше не одинока. Но показывать свою новую любовь не торопилась.

И теперь она решила раскрыть карты. Берри разместила в Instagram фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой.

«Теперь вы знаете», — подписала актриса снимок.