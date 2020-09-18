passion.ru

54-летняя Холли Берри рассекретила имя нового избранника — им оказался известный музыкант

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 13

Холли Берри

Фото: East News

Обладательница «Оскара» Холли Берри давно намекала, что у нее наладилась личная жизнь после очередного развода, но имя своего мужчины не называла.

54-летняя голливудская красотка Холли Берри рассекретила имя своего нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем — актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно. Но недавно в микроблоге актрисы стали появляться фото с двумя парами ног. Холли явно давала понять, что больше не одинока. Но показывать свою новую любовь не торопилась.

И теперь она решила раскрыть карты. Берри разместила в Instagram фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой.

«Теперь вы знаете», — подписала актриса снимок.

Хотя ранее на странице музыканта уже мелькал снимок девушкой, похожей на Холли Берри.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

kisses land softly

Публикация от van hunt (@vanhunt)

О личной жизни 50-летнего Ханта ничего не известно, но иногда он публикует фото парня и девушки, которые могли бы быть его детьми.

Холли Берри трижды была замужем. Первым ее мужем был бейсболист Дэвид Джастис, вторым — музыкант Эрик Бене, третьим — актер и модель Оливье Мартинес (от него она в 47 лет родила сына Масео). Также у нее были отношения с манекенщиком Габриэлем Обри, ставшим отцом ее дочери Налы (родилась в 2012 году).

Фото и видео: Instagram Холли Берри, Вана Ханта, East News

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!