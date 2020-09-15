Переставшие скрывать роман Варнава с Молочниковым и другие звезды на премьере фильма «Скажи ей» в Сочи
Фото: Starface
Екатерина Варнава и Александр Молочников официально подтвердила свои отношения, появившись на красной дорожке «Кинотавра» на премьере фильма его фильма «Скажи ей».
Екатерина Варнава несколько месяцев назад призналась, что ее сердце несвободно. Тогда 35-летняя звезда Comedy Woman участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину в проекте. Но имя его не рассекретила, несмотря на обещания. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал 28-летний актер и режиссер Александр Молочников.
Фото: Starface
Для выхода на красную дорожку Екатерина выбрала легкое полупрозрачное платье бежевого цвета и берцы.
Светлана Ходченкова, сыгравшая в фильме главную роль, появилась на публике в «мужском» белом брючном костюме и кедах.
Фото: Starface
Анастасия Уколова, также как и Ходченкова, остановила выбор на брючном костюме, но оттенка топленого молока. Жакет она надела без топа.
Фото: Starface
Янина Студилина позировала перед камерами в лаконичном белом мини-платье и сандалиях в греческом стиле.
Фото: Starface
Алена Свиридова для премьеры выбрала черный комбинезон с открытой спиной, серебристые туфли с открытым носом и клатч в тон наряду.
Фото: Starface
Фильм Александра Молочникова «Скажи ей» показывает непростую историю бывших супругов, которые не могут поделить сына. Родители постоянно задают мальчику вопросы, кого он больше любит, терзая его детскую психику. В силу обстоятельств мать, до безумия обожающая ребенка, должна разлучить его с отцом и причинить ему боль. Взрослые, решая за сына, делают, как удобно им, но вскоре он стам примет решение.
Фото: Starface
Видео: «Скажи ей», трейлер
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