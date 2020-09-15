Переставшие скрывать роман Варнава с Молочниковым и другие звезды на премьере фильма «Скажи ей» в Сочи

Екатерина Варнава и Александр Молочников официально подтвердила свои отношения, появившись на красной дорожке «Кинотавра» на премьере фильма его фильма «Скажи ей».

Екатерина Варнава несколько месяцев назад призналась, что ее сердце несвободно. Тогда 35-летняя звезда Comedy Woman участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину в проекте. Но имя его не рассекретила, несмотря на обещания. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал 28-летний актер и режиссер Александр Молочников.