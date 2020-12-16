Павел Деревянко и Аглая Тарасова вместе появились на премьере фильма «Огонь»

Павел Деревянко и Аглая Тарасова объявили о своем романе. Пара вместе появилась на премьере фильма «Огонь», которая состоялась сегодня. Несмотря на то, что несколько дней назад стало известно о расставании Деревянко с женой, на премьере он появился в компании Тарасовой.

Активно комментировать свой роман пара не стала, попросив обойтись «без сенсаций».

На церемонии Аглая появилась в элегантном черном платье, Деревянко в темных брюках и сером свитере.

Ранее Павел вместе со своей бывшей возлюбленной Дарьей Мясищевой заявил о расставании, несмотря на то, что, по их словам, все еще любят друг друга.

«Мы по-прежнему любим друг друга и уважаем. Мы вместе воспитываем детей, но мы больше не пара, — заявили Павел Деревянко и Дарья Мясищева. — Никто не находил себе молоденьких, никто никуда не уходил. Мы партнеры, мы друзья. У нас все в порядке. Просто мы свободные и счастливые люди».