Певица Алекса сообщила о помолвке с фитнес-тренером и похвасталась кольцом с бриллиантом
Фото: www.instagram.com/veacheslav_daichev/
Певица Алекса рассказала поклонникам, что выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, с которым встречается с начала 2020 года. В Instagram «фабрикантка» похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.
«Я сказала "да"», — подписала снимок 32-летняя Александра Чвикова.
Роман Александры и Вячеслава сопровождался скандалом. Ради артистки фитнес-тренер бросил беременную жену — танцовщицу балета Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Когда Вячеслав ушел от жены, она была уже на позднем сроке беременности. В июле 2020 года Сивкова родила сына Тимура.
Во время родов Вячеслав Дайчев был рядом с бывшей женой.
В Сети Алексе несколько раз приходилось отбиваться от нападок и обвинений в том, что она разбила семью. Чвикова непрестанно заявляет, что она не уводила мужчину от беременной жены, и что до ее появления отношения между супругами разладились.
Фото и видео: Instagram Александры Чвиковой, Вячеслава Дайчева, Александры Сивковой
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