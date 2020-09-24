passion.ru

Певица Алекса сообщила о помолвке с фитнес-тренером и похвасталась кольцом с бриллиантом

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Алекса с женихом Вячеславом Дайчевым

Фото: www.instagram.com/veacheslav_daichev/

Ради выпускницы «Фабрики звезд» Александры Чвиковой и Вячеслав Дайчев бросил беременную жену.

Певица Алекса рассказала поклонникам, что выходит замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, с которым встречается с начала 2020 года. В Instagram «фабрикантка» похвасталась помолвочным кольцом с бриллиантом.

«Я сказала "да"», — подписала снимок 32-летняя Александра Чвикова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

And I said yes💍🤍

Публикация от ALEKSA_OFFICIAL (@aleksa___official)

Роман Александры и Вячеслава сопровождался скандалом. Ради артистки фитнес-тренер бросил беременную жену — танцовщицу балета Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Когда Вячеслав ушел от жены, она была уже на позднем сроке беременности. В июле 2020 года Сивкова родила сына Тимура.

Во время родов Вячеслав Дайчев был рядом с бывшей женой.

В Сети Алексе несколько раз приходилось отбиваться от нападок и обвинений в том, что она разбила семью. Чвикова непрестанно заявляет, что она не уводила мужчину от беременной жены, и что до ее появления отношения между супругами разладились.

Фото и видео: Instagram Александры Чвиковой, Вячеслава Дайчева, Александры Сивковой

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!