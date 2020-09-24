Певица Алекса сообщила о помолвке с фитнес-тренером и похвасталась кольцом с бриллиантом

Роман Александры и Вячеслава сопровождался скандалом. Ради артистки фитнес-тренер бросил беременную жену — танцовщицу балета Филиппа Киркорова Александру Сивкову. Когда Вячеслав ушел от жены, она была уже на позднем сроке беременности. В июле 2020 года Сивкова родила сына Тимура.

Во время родов Вячеслав Дайчев был рядом с бывшей женой.

В Сети Алексе несколько раз приходилось отбиваться от нападок и обвинений в том, что она разбила семью. Чвикова непрестанно заявляет, что она не уводила мужчину от беременной жены, и что до ее появления отношения между супругами разладились.