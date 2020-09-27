Алеся Кафельникова подтвердила роман с бывшим женихом Светланы Ходченковой

Новый бойфренд Алеси давно известен тем, что предпочитает звездных девушек. Мужчина уже пытался строить отношения с несколькими. Среди них Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Анастасия Задорожная и Анфиса Чехова. Удача поклоннику знаменитых красоток пока так и не улыбнулась, как, впрочем, и в случае с Ходченковой. Мужчина дважды делал Светлане предложение руки и сердца — однажды даже публично, прямо на сцене театра, но по какой-то причине, она так и не стала женой Григория.

Алеся Кафельникова — модель и дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова. В 2017 году она поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.