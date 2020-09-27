Алеся Кафельникова подтвердила роман с бывшим женихом Светланы Ходченковой
Фото: Instagram/ @kafelnikova_a
Слухи о том, что Дочь прославленного теннисиста Кафельникова встречается с бывшим женихом актрисы Светланы Ходченковой Георгием Петришиным появились неделю назад. Все это время Алеся никак не комментировала происходящее, а на выходных внезапно поделилась совместным фото с новым женихом, тем самым подтвердив догадки журналистов.
Ранее в Инстаграм Кафельниковой появилось фото из ресторана, на котором она сидит за столом с банкой огурцов. «Настроение есть малосольные огурцы, в Париже», — подписала снимок Алеся. Некоторые поклонники расценили это как намек на беременность модели, и уже спрашивают у девушки, не станет ли скоро Петришин отцом.
Новый бойфренд Алеси давно известен тем, что предпочитает звездных девушек. Мужчина уже пытался строить отношения с несколькими. Среди них Рита Дакота, Виктория Дайнеко, Анастасия Задорожная и Анфиса Чехова. Удача поклоннику знаменитых красоток пока так и не улыбнулась, как, впрочем, и в случае с Ходченковой. Мужчина дважды делал Светлане предложение руки и сердца — однажды даже публично, прямо на сцене театра, но по какой-то причине, она так и не стала женой Григория.
Алеся Кафельникова — модель и дочь титулованного российского теннисиста Евгения Кафельникова. В 2017 году она поругалась со знаменитым отцом, так как тот публично обвинил дочь в зависимости от запрещенных веществ. После случившегося модель прошла курс реабилитации и помирилась с родными.
Фото и видео: Instagram
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