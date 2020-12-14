Молочников впервые откровенно рассказал о романе с Варнавой: «Это любовь, было просто и легко»

Ранее звезда Comedy Woman призналась, что ее сердце несвободно. Екатерина участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину в проекте. Но имя его не рассекретила, несмотря на обещания. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал Молочников.

«За мной сейчас кое-кто ухаживает. Он из творческой профессии, мы не работаем вместе. Он из моей профессии и чуть-чуть другой, может быть, из мира кино. Меня в нем поразило то, что он умнее меня. Он мне несколько раз дал это понять, и я такая сначала "Что?", а потом думаю "Блин, какой кайф!". Человек меня может поставить на место, и вообще мы постоянно находимся в интеллектуальной дуэли. Это очень классно!», — ранее поделилась Варнава с Собчак.