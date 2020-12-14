Молочников впервые откровенно рассказал о романе с Варнавой: «Это любовь, было просто и легко»
Фото: Instagram Александра Молочникова
«Начался карантин, я пошел на "Танцы со звездами", где она тоже была. И там она порвала сухожилие, и это было как-то ужасно романтично, я водил ее по "Мосфильму", ухаживал. Все как бы было сделано для того, чтобы что-то началось. У нас быстро все началось. Мы быстро поняли, почувствовали — и это было очень странно, — что мы знакомы кучу лет. Было просто и легко. Я думаю, это любовь. Катя — это такой человек... Я не знаю такого другого в нашей сфере. Ей вообще не присущ эгоизм — я это увидел не только в отношениях со мной. И при том, что она очень успешна, она как будто бы совершенно не живет ради этого успеха. Меня вот это просто покорило!», — рассказал Александр Молочников в интервью Ксении Собчак.
Екатерина Варнава и Арександр Молочников впервые появились вместе на премьере фильма «Скажи ей» в Сочи.
Фото: Starface
Ранее звезда Comedy Woman призналась, что ее сердце несвободно. Екатерина участвовала в шоу «Танцы со звездами» и рассказала, что нашла любимого мужчину в проекте. Но имя его не рассекретила, несмотря на обещания. Тогда пошли слухи, что ее новым избранником стал Молочников.
«За мной сейчас кое-кто ухаживает. Он из творческой профессии, мы не работаем вместе. Он из моей профессии и чуть-чуть другой, может быть, из мира кино. Меня в нем поразило то, что он умнее меня. Он мне несколько раз дал это понять, и я такая сначала "Что?", а потом думаю "Блин, какой кайф!". Человек меня может поставить на место, и вообще мы постоянно находимся в интеллектуальной дуэли. Это очень классно!», — ранее поделилась Варнава с Собчак.
Фото: instagram, starface
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