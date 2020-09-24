«Мы вместе, счастливы, и все»: Авербух и Арзамасова открыто подтвердили свой роман в шоу Урганта

Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали гостями шоу «Вечерний Ургант», они впервые появились на публике как пара, чем подтвердили свой роман, о котором говорят уже много недель.

В студии влюбленные все время держались за руки. На реплику Ивана Урганта: «Ну рассказывайте, как долго вы планировали все хранить в секрете, если бы не фото», Авербух ответил: «Мы так и знали, что ты так скажешь».

Фигурист признался, что он и Лиза не собирались афишировать свою любовь. «Мы вместе, мы счастливы — и все», — лаконично сказал Авербух.