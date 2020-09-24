«Мы вместе, счастливы, и все»: Авербух и Арзамасова открыто подтвердили свой роман в шоу Урганта
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
Илья Авербух и Лиза Арзамасова стали гостями шоу «Вечерний Ургант», они впервые появились на публике как пара, чем подтвердили свой роман, о котором говорят уже много недель.
В студии влюбленные все время держались за руки. На реплику Ивана Урганта: «Ну рассказывайте, как долго вы планировали все хранить в секрете, если бы не фото», Авербух ответил: «Мы так и знали, что ты так скажешь».
Фигурист признался, что он и Лиза не собирались афишировать свою любовь. «Мы вместе, мы счастливы — и все», — лаконично сказал Авербух.
Пара призналась, что они живут вместе, а режим самоизоляции проводили на даче у Ильи Авербуха с его сыном Мартином. Фигурист также признался, что до отношений с Лизой не знал о ее увлечении мотокроссом, и однажды решил произвести на любимую впечатление.
«Мы поехали кататься в лес на квадроцикле, я не решился сесть на два колеса. Я как мачо усадил любимую сзади. Но в лесу мы застряли в луже, в итоге мачо рулил, а Лиза толкала квадроцикл», — признался спортсмен.
О романе Авербуха и Арзамасовой заговорили, когда в сеть попало фото, где они держатся за руки в кафе. Бывшая жена фигуриста Ирина Лобачева отметила, что рада за Илью и «ему давно нужно было найти нормальную девушку».
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, Starface, «Вечерний Ургант»
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