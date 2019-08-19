Проверяем слухи: 40-летняя Кэти Холмс ушла от Джейми Фокса?

Инсайдеры сообщают, что распалась еще одна голливудская пара: Кэти Холмс ушла от своего бойфренда Джейми Фокса. Причиной разрыва, по словам источников, стали измены актера.
Кэти Холмс развелась с Томом Крузом в 2012 году. По условиям бракоразводных документов, она не имела права появляться на публике с новым бойфрендом. Поэтому роман с актером Джейми Фоксом, который начался в 2013-м, она держала в тайне.
Папарацци постоянно следили за парой: фотографам удавалось заснять влюбленных на отдыхе. Однако впервые официально они Кэти и Джейми вышли в свет в мае текущего года, появившись на Met Gala-2019.
Фото: Getty Images
Слухи о том, что Джейми смотрит влюбленными глазами не только на Кэти, появлялись давно. Не ускользали его тайные свидания и от внимания фотографов. Так, на днях, 51-летнего Фокса «застукали» на свидании с незнакомой молодой брюнеткой. Ей оказалась начинающая певица Сэла Вэйв. Фокс сделал ее своей протеже, чтобы помочь с карьерой.
Еще не давно все считали, что Сэла и Джейми – только деловые партнеры, но недавно, по словам очевидцев, они стали вести себя как влюбленные. Раньше Джейми флиртовал и с другими красотками.
Поклоники Кэти уверены: роману их любимицы с Джейми Фоксом пришел конец.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Getty Images, East News
Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight
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