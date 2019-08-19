Проверяем слухи: 40-летняя Кэти Холмс ушла от Джейми Фокса?

Кэти Холмс развелась с Томом Крузом в 2012 году. По условиям бракоразводных документов, она не имела права появляться на публике с новым бойфрендом. Поэтому роман с актером Джейми Фоксом, который начался в 2013-м, она держала в тайне.

Папарацци постоянно следили за парой: фотографам удавалось заснять влюбленных на отдыхе. Однако впервые официально они Кэти и Джейми вышли в свет в мае текущего года, появившись на Met Gala-2019.