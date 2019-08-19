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Проверяем слухи: 40-летняя Кэти Холмс ушла от Джейми Фокса?

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Кэти Холмс

Фото: Instagram
Актеры старались держать свой роман в тайне.

Инсайдеры сообщают, что распалась еще одна голливудская пара: Кэти Холмс ушла от своего бойфренда Джейми Фокса. Причиной разрыва, по словам источников, стали измены актера.

Роман Кэти Холмс и Джейми Фокса

Кэти Холмс развелась с Томом Крузом в 2012 году. По условиям бракоразводных документов, она не имела права появляться на публике с новым бойфрендом. Поэтому роман с актером Джейми Фоксом, который начался в 2013-м, она держала в тайне.

Папарацци постоянно следили за парой: фотографам удавалось заснять влюбленных на отдыхе. Однако впервые официально они Кэти и Джейми вышли в свет в мае текущего года, появившись на Met Gala-2019.

Кэти и Джейми на Met gala - 2019

Фото: Getty Images

Слухи о том, что Джейми смотрит влюбленными глазами не только на Кэти, появлялись давно. Не ускользали его тайные свидания и от внимания фотографов. Так, на днях, 51-летнего Фокса «застукали» на свидании с незнакомой молодой брюнеткой. Ей оказалась начинающая певица Сэла Вэйв. Фокс сделал ее своей протеже, чтобы помочь с карьерой.

Еще не давно все считали, что Сэла и Джейми – только деловые партнеры, но недавно, по словам очевидцев, они стали вести себя как влюбленные. Раньше Джейми флиртовал и с другими красотками.

Поклоники Кэти уверены: роману их любимицы с Джейми Фоксом пришел конец.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Getty Images, East News

Видео: youtube.com/ Entertainment Tonight

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