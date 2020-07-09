Бросивший беременную жену бойфренд Алексы впервые стал отцом

Фитнес-тренер и возлюбленный певицы Алексы Вячеслав Дайчев впервые стал отцом. Брошенная им во время беременности жена, танцовщица балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова родила сына.

Молодая мать показала подписчикам фото из роддома и поблагодарила экс-мужа за ребенка. Вячеслав во время родов находился рядом с с бывшей супругой.

«Добро пожаловать, Дайчев Тимур Вячеславович. <...> Всю операцию отец ребенка был рядом и поддерживал меня. Пока меня штопали, он гулял и знакомился с Тимуром по коридору. Тебе отдельное спасибо, Слав», — написала Александра в Instagram.