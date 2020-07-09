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Бросивший беременную жену бойфренд Алексы впервые стал отцом

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Алекса и Вячеслав Дайчев

Фото: www.instagram.com/aleksa___official/

Вячеслав Дайчев был рядом с бывшей супругой Александрой Сивковой в родильном зале.

Фитнес-тренер и возлюбленный певицы Алексы Вячеслав Дайчев впервые стал отцом. Брошенная им во время беременности жена, танцовщица балета Филиппа Киркорова Александра Сивкова родила сына.

Молодая мать показала подписчикам фото из роддома и поблагодарила экс-мужа за ребенка. Вячеслав во время родов находился рядом с с бывшей супругой.

«Добро пожаловать, Дайчев Тимур Вячеславович. <...> Всю операцию отец ребенка был рядом и поддерживал меня. Пока меня штопали, он гулял и знакомился с Тимуром по коридору. Тебе отдельное спасибо, Слав», — написала Александра в Instagram.

О романе выпускницы «Фабрики звезд» певицы Алексы и Вячеслава Дайчева стало известно весной. Но после этого на экс-возлюбленную Тимати обрушилась критика, ведь Вячеслав бросил беременную жену. 2020 год Дайчев и Сивкова встречали еще вместе и уже ждали ребенка, а вскоре фитнес-тренер ушел из семьи. Александра сильно переживала предательство.

После многочисленных обвинений в свой адрес Алекса несколько раз оправдывалась, поясняя, что именно из-за нее никто никого не бросал.

Фото и видео: Instagram Алексы, Александры Сивковой

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