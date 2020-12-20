Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу: «Вместе и навсегда!»

Напомним, что о романе 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой стало известно несколько месяцев назад. И эта новость стала неожиданностью для многих. Влюбленные так умело маскировались, что никто и не догадывался, что они уже давно живут вместе в загородном доме спортсмена. Свои отношения Илья и Лиза, которые предпочитают не распространяться о личной жизни, подтвердили в шоу Ивана Урганта. «Мы счастливы и все», — коротко сказал Авербух.

Илья Авербух во время общения с журналистами «СтарХита» опроверг тайную свадьбу с любимой. «У нас все хорошо! Отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать, мы обязательно сообщим. Спасибо», — коротко прокомментировал он.

В доме с Авербухом и Арзамасовой живет и 16-летний сын фигуриста Мартин, которого родила бывшая жена Ильи Ирина Лобачева. Она, кстати, одобрила выбор бывшего мужа. «Я рада, что он нашел порядочную девушку. Ему давно было пора завести нормальные отношения», — говорила Лобачева ранее.

СМИ сообщали, что Илья Авербух даже начал строить новый дом для молодой возлюбленной. Весеннюю самоизоляцию они привели вместе и, по их словам, за это время узнали друг друга намного лучше.