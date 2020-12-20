Илья Авербух и Лиза Арзамасова сыграли свадьбу: «Вместе и навсегда!»
Фото: @vecherniy_urgant / Instagram
25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Об этом стало известно после публикации свадебного видео в Instagram молодоженов. Невеста предпочла для церемонии элегантное платье цвета неба с открытыми плечами. Лизе сделали легкую укладку с воздушными локонами и нюдовый макияж. Жених выбрал для свадьбы черный пиджак, белый джемпер и бежевые брюки. Под трогательным роликом Илья и Лиза написали: «Маршрут построен!».
Фолловеры и друзья возлюбленных поспешили поздравить пару и написали в комментариях: «Илюша, Лиза @liza_arzamasova , от всей души поздравляю !!! Будьте счастливы !!!», «От Души поздравляю Вас!!! Безграничной любви», «Илья и Лиза, вместе и навсегда !!!!!», «Берегите друг друга!!!!!», «Вместе и навсегда», «Бесконечного счастья!!!», «Мои хорошие !!!! Ура! Будьте счастливы», «Мои поздравления! Счастья и долгих лет совместной жизни».
Фото: @vecherniy_urgant / Instagram
Напомним, что о романе 46-летнего Ильи Авербуха и 25-летней Лизы Арзамасовой стало известно несколько месяцев назад. И эта новость стала неожиданностью для многих. Влюбленные так умело маскировались, что никто и не догадывался, что они уже давно живут вместе в загородном доме спортсмена. Свои отношения Илья и Лиза, которые предпочитают не распространяться о личной жизни, подтвердили в шоу Ивана Урганта. «Мы счастливы и все», — коротко сказал Авербух.
Илья Авербух во время общения с журналистами «СтарХита» опроверг тайную свадьбу с любимой. «У нас все хорошо! Отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было! Когда нам будет, что сказать, мы обязательно сообщим. Спасибо», — коротко прокомментировал он.
В доме с Авербухом и Арзамасовой живет и 16-летний сын фигуриста Мартин, которого родила бывшая жена Ильи Ирина Лобачева. Она, кстати, одобрила выбор бывшего мужа. «Я рада, что он нашел порядочную девушку. Ему давно было пора завести нормальные отношения», — говорила Лобачева ранее.
СМИ сообщали, что Илья Авербух даже начал строить новый дом для молодой возлюбленной. Весеннюю самоизоляцию они привели вместе и, по их словам, за это время узнали друг друга намного лучше.
Фото: Instagram
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