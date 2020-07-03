У 35-летней Екатерины Варнавы роман с 28-летним режиссером Александром Молочниковым?
Фото: Пресс-служба
На днях мобильный художественный театр представил новую версию «Пигмалиона» по мотивам пьесы Бернарда Шоу. Главные роли аудиоспектакля озвучили актеры МХТ имени Чехова Игорь Миркурбанов и Александр Семчев вместе с Екатериной Варнавой. Чтобы избежать большого скопления людей, гостей премьеры попросили приходить в Noor Bar в заранее обозначенное время, начиная с 15 часов до 19 в, где их встретили в защитных экранах, помогли скачать приложение «МХТ» и выдали наушники тем, кто забыл свои. Маршрут спектакля начинается у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади и приводит к фонтану у Большого театра.
Фото: Пресс-служба
Екатерина Варнава гуляла по заданному маршруту с молодым режиссером Александром Молочниковым.
Фото: Пресс-служба
В итоге появились слухи о романе Екатерины и Александра. Правда, сам режиссер уже опроверг эти домыслы, сообщает Telegram-канал «Только никому...».
Фото: Instagram, пресс-служба, globallookpress
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