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У 35-летней Екатерины Варнавы роман с 28-летним режиссером Александром Молочниковым?

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Екатерина Варнава

Фото: Пресс-служба

Звезда популярного шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, недавно расставшаяся с танцором Константином Мякиньковым, спровоцировала слухи о новом романе.

На днях мобильный художественный театр представил новую версию «Пигмалиона» по мотивам пьесы Бернарда Шоу. Главные роли аудиоспектакля озвучили актеры МХТ имени Чехова Игорь Миркурбанов и Александр Семчев вместе с Екатериной Варнавой. Чтобы избежать большого скопления людей, гостей премьеры попросили приходить в Noor Bar в заранее обозначенное время, начиная с 15 часов до 19 в, где их встретили в защитных экранах, помогли скачать приложение «МХТ» и выдали наушники тем, кто забыл свои. Маршрут спектакля начинается у памятника А. С. Пушкину на Пушкинской площади и приводит к фонтану у Большого театра.

Александр Молочников и Екатерина Варнава

Фото: Пресс-служба

Екатерина Варнава гуляла по заданному маршруту с молодым режиссером Александром Молочниковым.

Александр Молочников и Екатерина Варнава

Фото: Пресс-служба

В итоге появились слухи о романе Екатерины и Александра. Правда, сам режиссер уже опроверг эти домыслы, сообщает Telegram-канал «Только никому...».

Фото: Instagram, пресс-служба, globallookpress

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