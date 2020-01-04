Саша Савельева, Меган Маркл, Виктория Лопырева и другие звезды, родившие в 2019 году
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Фото: Global Look Press / ALPR_AdMedia
Саша Савельева
Фото: Instagram
В конце марта российские СМИ сообщили, что 35-летняя певица Саша Савельева впервые стала мамой. Несмотря на тщательные попытки скрыть беременность, появилась информация о том, что участница группы «Фабрика» родила сына в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя» в Москве. «35й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения Меня», — написала молодая под одной из фотографией в своем блоге. Теперь, когда малыш каждый день радует ее и мужа, она с удовольствием делится архивными снимками.
Меган Маркл
Фото: Getty
В мае британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые стали родителями: своего сына они решили назвать Арчи. «Мы рады сообщить, что Их Королевское Высочество герцог и герцогиня Сассекские поприветствовали своего первенца ранним утром 6 мая 2019 года. Сын Их Королевского Высочества весит 3 килограмма 260 граммов. Герцогиня и ее малыш чувствуют себя хорошо, пара благодарит подписчиков за радость и поддержку, которую они получали от них в течение всего этого особенного времени. В ближайшие дни мы поделимся с вами подробностями», — гласило официальное сообщение.
Петра Немцова
Фото: Global Look Press / face to face
40-летняя модель Петра Немцова впервые стала мамой в конце ноября. О пополнении в семье Петра рассказала в Instagram, опубликовав нежное фото с пяточкой новорожденного. Малыш появился на свет на 1,5 месяца раньше срока. «Это мальчик! Мы так рады, что он появился, наш маленький ангел. Он родился на 34-й неделе, в середине ночи и в отдаленном районе посреди природы. Это было незабываемое путешествие на машине в больницу, когда наш недоношенный малыш едва не родился по пути в госпиталь», — рассказала Петра Немцова. Молодая мать также добавила, что не рассказывала о сыне, пока они с мужем не убедились, что с малышом будет все хорошо.
Виктория Лопырева
Фото: Instagram
35-летняя Виктория Лопырева стала мамой в начале февраля: она родила сына от бизнесмена Игоря Булатова, . Фотографии, которыми она делилась после, вызывали массу комментариев: подписчики удивлялись, как молодой маме удалось так быстро вернуться в форму. Однако сама модель жаловалась, что из-за того, что ей пока не показан спорт, ее бедра находятся в не самом идеальном состоянии. «Будем спортом корректировать скоро», — писала в блоге молодая, подчеркивая, что кормит ребенка грудью каждые 2 часа.
Кира Найтли
Фото: Global Look Press / Famous
34-летняя актриса Кира Найтли и 36-летний вокалист группы Klaxons Джеймс Райтон держат в секрете подробности своей личной жизни. О рождении их ребенка СМИ узнали от папарацци, которые застали пару на прогулке в Лондоне — у Киры не было живота, а Джеймс катил коляску. Позднее стало известно, что Кира родила дочь Делайлу.
Татьяна Терешина
Фото: Instagram
Экс-солистка Hi-Fi Татьяна Терешина стала мамой во второй раз в начале года. О радостном событии певица рассказала в Instagram: «У нас в нашей стране, в столице , в нашей квартире жил незаконно человек, вот завтра ровно 5 месяцев как)). Как его зовут, вы можете вычитать, приблизив вторую фотку в карусели), заодно с полным именем обсудим и наши с мужем годы рождения 😅🙈 как вам наше двойное имя? )) тут не видно, оно через тире пишется))) И ВООБЩЕ)), КТО РАЗГЛЯДИТ ВТОРОЕ ИМЯ?». Долгожданного сына Татьяна и ее избранник, Олег Курбатов, назвали двойным именем Арсений-Остап.
Миранда Керр
Фото: Eastnews
36-летняя супермодель Миранда Керр родила третьего ребенка в октябре. Отцом мальчика стал миллиардер Эван Шпигель. «Мы переполнены радостью от рождения Майлза и благодарны за все теплые слова, что получали в это особенное время. Мы не можем быть более счастливыми, чем сейчас, с рождением нашего сына», — написала Керр в Instagram.
Мария Миронова
Фото: Instagram
46-летняя Мария Миронова в минувшем году родила второго ребенка. «Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!!! Я сегодня первый день вылезла в мир!)) И он оказался таким теплым и красивым как озеро Вулиагмени! Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но видно дано мне быть мамой мальчиков))) У меня родился СЫН, имя ему Теодор. ФЕДОР», — обратилась она к подписчикам своего блога в Instagram.
Маргарита Мамун
Фото: Instagram
3 октября гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков стали родителями. Малчика счастливые супруги назвали Львом.
Ирина Слуцкая
Фото: Instagram
4 декабря стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Слуцкая недавно в третий раз стала мамой. Об этом спортсменка рассказала в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». «Боялась, поэтому молчала. Но сейчас все уже произошло, все хорошо, ребенок растет, щечки наедает, поэтому могу смело об этом говорить», — пояснила гостья передачи. Беременность 40-летней спортсменки, которой ранее ставили страшные диагнозы — васкулит и бесплодие — вели три врача. Появившуюся на свет девочку назвали Кирой.
Светлана Хоркина
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
21 октября, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина снова стала мамой. «Как долго я тебя ждала! 21.10.2019 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», — написала она в блоге.
Блейк Лайвли
Фото: Global Look Press / Mario Santoro_AdMedia
Голливудские актеры Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс в третий раз стали родителями минувшей осенью. То, что в семье ожидается пополнение, они долго держали в тайне. Интересное положение 32-летней Блейк рассекретили только на премьере фильма «Покемон: Детектив Пикачу». Тогда актриса появилась на публике с уже большим животом. В итоге выяснилось. что у актеров родилась третья дочка!
Мария Порошина
Фото: Instagram
Мария Порошина стала мамой в пятый раз, родив сына Андрея. Неизвестно, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным.
Кристина Бродская
Фото: Instagram
41-летний Игорь Петренко стал отцом в пятый раз в начале минувшего года. Супруга актера Кристина Бродская родила дочь Еву.
Ольга Литвинова
Фото: Instagram
47-летний Константин Хабенский стал многодетным отцом в феврале. Девочка, которую родила коллега актера Ольга Литвинова, стала их вторым общим ребенком, и третьим — для Константина.
Тина Кунаки
Фото: Global Look Press / Matteo Chinellato
В конце апреля молодая супруга 52-летнего Венсана Касселя родила первенца. Пара назвала дочь нестандартным именем — Амазони.
Дарья Сагалова
Фото: Instagram
Поклонники актрисы Дарьи Сагаловой, запомнившейся ролью Светки Букиной в ситкоме «Счастливы вместе», были удивлены, узнав, что у нее родилсяhttps://www.passion.ru/news/topical/aktrisa-darya-sagalova-stala-mnogodetnoi-mamoi-07-04-2019.htm) третий ребенок. Напомним, что в 2011 году Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова. Спустя полгода после свадьбы у пары родилась первая дочь Елизавета, а через четыре года на свет появилась Стефания. Актриса признается, что изначально планировали с мужем двоих детей, а позднее решились на третьего.
Софья Каштанова
Фото: Instagram
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова в минувшем году первые стала мамой. Беременность и роды актриса тщательно скрывала. В День матери она наконец показала своего мальчика: «Не знаю, как так получилось в моем календаре, но в Америке и в Мексике сегодня опять празднуют День Матери! И еще один повод признаться в бесконечной любви моей мамочке, хотя я это делаю по 150 раз в день и моей бабулечке, нашей самой главной Матери, а теперь еще и прабабушки! Будьте здоровы и счастливы, я буду делать все от меня зависящее, чтобы вас радовать»,
Анастасия Трегубова
Фото: Instagram
Ведущая «Первого канала» Анастасия Трегубова родила сына в апреле. «Сегодня я стала мамой в четвертый раз! Каково это? Также, как и в три предыдущих три раза — волнительно, по-новому и как в первый раз! И очень важно запечатлеть моменты рождения малыша. Это то, что навсегда останется в памяти и должно быть в каждой семье! Спасибо всем, кто переживал за нас», — написала она под нежной фотографией с младенцем.
Маргарита Симоньян
Фото: Starface
39-летняя Маргарита Симоньян стала мамой в третий раз минувшей осенью. Об этом сообщила в своем Telegram-канале ее коллега Тина Канделаки: «Поздравляю дорогих @margaritasimonyan и @tigrankeosayan с рождением ребенка. Это лучшая новость в субботнее утро. Скоро поздравлю лично)». Позднее новоиспеченная многодетная мама в своем Telegram-канале сообщила, как назвали малышку: «Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая:)». Напомним, у главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян и режиссера Тиграна Кеосаяна есть 6-летняя дочь Марьяна и 5-летний сын Баграт. Кроме того, у Тиграна есть дочери Александра и Ксения от Алены Хмельницкой.
Энн Хэтэуэй
Фото: Global Look Press / face to face
37-летняя Энн Хэтэуэй тайно родила второго ребенка в начале декабря. Тогда журналисты заметили актрису и ее супруга гуляющими в парке с 3-летним сыном Джонатаном и переноской для младенцев.
Натали Имбрулья
Фото: Eastnews
Миннушей осенью 44-летняя Натали Имбрулья рассказала о рождении первенца и показала нежное фото с ним. «Добро пожаловать в этот мир, Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце трепещет, мой мальчик», — написала она.
Шанель Иман
Фото: Instagram
«Ангел» Victoria's Secret Шанель Иман родила второго ребенка в середине декабря. «Наш рождественский подарок мы получили немного раньше», «Это любовь», — подписала модель фотографии с семьей. Шанель рассказала, что малышку назвали Кэси Сноу.
Екатерина Архарова
Фото: Instagram
44-летняя Екатерина Архарова родила первенца летом. «Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете» — написал ее возлюбленный Артем Илясов в своем Instagram. Напомним, Екатерина Архарова и Артем Илясов поженились в августе 2018 года. Этот брак стал для актрисы вторым. С первым супругом – актером Маратом Башаровым она состояла в браке меньше года.
Фото и видео: instagram, eastnews, getty, starface, globallookpress, Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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