Саша Савельева, Меган Маркл, Виктория Лопырева и другие звезды, родившие в 2019 году

40-летняя модель Петра Немцова впервые стала мамой в конце ноября. О пополнении в семье Петра рассказала в Instagram, опубликовав нежное фото с пяточкой новорожденного. Малыш появился на свет на 1,5 месяца раньше срока. «Это мальчик! Мы так рады, что он появился, наш маленький ангел. Он родился на 34-й неделе, в середине ночи и в отдаленном районе посреди природы. Это было незабываемое путешествие на машине в больницу, когда наш недоношенный малыш едва не родился по пути в госпиталь», — рассказала Петра Немцова. Молодая мать также добавила, что не рассказывала о сыне, пока они с мужем не убедились, что с малышом будет все хорошо.

Виктория Лопырева