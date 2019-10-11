36-летняя супермодель Миранда Керр родила третьего ребенка
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Фото: EAST NEWS
Модель и «ангел» шоу Victoria’s Secret 36-летняя Миранда Керр родила третьего ребенка. Мальчик появился на свет в начале недели, но известно об этом стало только сейчас.
Имя сына Миранда и ее муж Эван Шпигель держат пока в тайне. Малыш родился всего через 17 месяцев после появления на свет своего брата Харта. У Миранды также есть 8-летний сын Флинн от брака с актером Орландо Блумом.
Модель и основатель приложения SnapChat не распространялись о том, что скоро станут родителями еще раз. Но в интервью журналу Marie Claire, вышедшему недавно, Миранда призналась, что имя для малыша придумали давно.
«Флинн очень любит Харта. Он действительно очень хотел маленького братика. Ревности или чего-то еще не было. Это было очень мило. И когда Флинн входит в комнату, Харт светится, как лампочка», — рассказывала о старших детях Миранда.
Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель стали встречаться в 2015 году, а поженились в 2017-м.
Фото: East News, Instragram
Видео: Marie Clare
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