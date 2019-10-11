36-летняя супермодель Миранда Керр родила третьего ребенка

Модель и основатель приложения SnapChat не распространялись о том, что скоро станут родителями еще раз. Но в интервью журналу Marie Claire, вышедшему недавно, Миранда призналась, что имя для малыша придумали давно.

«Флинн очень любит Харта. Он действительно очень хотел маленького братика. Ревности или чего-то еще не было. Это было очень мило. И когда Флинн входит в комнату, Харт светится, как лампочка», — рассказывала о старших детях Миранда.

Напомним, что Миранда Керр и Эван Шпигель стали встречаться в 2015 году, а поженились в 2017-м.