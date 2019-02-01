47-летний Константин Хабенский стал многодетным отцом

Девочка, которую родила Ольга, стала их вторым общим ребенком, и третьим — для Константина. Его 11-летний сын Иван, родившийся в браке с Анастасией Смирновой, скончавшейся в 2008 году от рака головного мозга, живет с бабушкой в Барселоне.

Поздравляем пару!

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram