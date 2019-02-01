47-летний Константин Хабенский стал многодетным отцом

В эту пятницу, 1 февраля, в семье Константина Хабенского и Ольги Литвиновой произошло радостное событие: они стали родителями. Подробностей пока нет: пара предпочитает как можно меньше говорить о личной жизни.
Девочка, которую родила Ольга, стала их вторым общим ребенком, и третьим — для Константина. Его 11-летний сын Иван, родившийся в браке с Анастасией Смирновой, скончавшейся в 2008 году от рака головного мозга, живет с бабушкой в Барселоне.
Поздравляем пару!
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram