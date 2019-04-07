Актриса Дарья Сагалова стала многодетной мамой

33-летняя актриса Дарья Сагалова немало удивила своих подписчиков, сообщив, что несколько дней назад стала многодетной мамой: «Друзья! Сейчас для очень многих будет очень неожиданная новость!!!! 1 апреля 2019 года в нашей жизни произошло чудо!!! К нам наконец долетел наш ангел, наш долгожданный пирожок испекся!!!! Мы бесконечно счастливы!!! Вселенная, я люблю тебя!!! Я самая счастливая многодетная мать на свете!!!)) кто бы мог подумать?)) У нас все хорошо... Мы уже давно дома, обживаемся, налаживаем режим...Очень многие ждали этого) еще больше были вообще не в курсе дел)) В связи с этим событием простите меня все, кого не поздравила с днями рождения в этом году, с важными событиями…».