46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка

Сведения о том, что 46-летняя Мария Миронова ждет малыша появилась совсем недавно. Актриса удивила поклонников видеороликом с беременным животом.
Сегодня, 30 сентября, Мария Миронова рассказала в соцсети, что ее малыш родился. Однако о том, кто появился на свет - дочь или сын, а также о том, когда случилось чудо, актриса умолчала. Но счастливая мать показала первый отпечаток ножки новорожденного.
Напомним, имя и фото супруга Мария Миронова тщательно скрывает, на фото появляются лишь намеки на его присутствие - рука мужчины с обручальным кольцом или маленькая часть его лица.
Но после долгих догадок СМИ о том, кто же стал избранником дочери Андрея Миронова, актриса рассказала, что супруга зовут Андрей и отношения к кино не имеет, а поженились они в Греции после двух лет совместной жизни.
Напомним, у Марии от первого брака есть 27-летний сын Андрей, который пошел по стопам матери, став актером.
Фото и видео: Instagram
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