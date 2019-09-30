46-летняя Мария Миронова родила второго ребенка

Но после долгих догадок СМИ о том, кто же стал избранником дочери Андрея Миронова, актриса рассказала, что супруга зовут Андрей и отношения к кино не имеет, а поженились они в Греции после двух лет совместной жизни.

Напомним, у Марии от первого брака есть 27-летний сын Андрей, который пошел по стопам матери, став актером.