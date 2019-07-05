Идеальный пресс и бесконечные ноги: Тина Кунаки похвасталась фигурой через 2 месяца после родов

В конце апреля молодая супруга 52-летнего Венсана Касселя родила первенца. Пара назвала дочь нестандартным именем — Амазони. На протяжении всей беременности Тина Кунаки не стеснялась своего тела, оставшегося таким же стройным — у модели явно увеличилась только грудь.
И вот, чуть больше двух месяцев спустя, молодая мама снова демонстрирует идеальную фигуру в своем Instagram.
На фото рядом с Тиной Кунаки запечатлен фотограф Виктор Сантьяго. В его блоге часто появляются фотографии с возлюбленной Венсана Касселя, однако супруг не ревнует ее.
Тина и Венсан выглядят идеальной парой, воспитывают малышку Амазони. Помимо нее, у мужчины растут две дочери, родившиеся в браке с Моникой Беллуччи — 14-летняя Дэва и 8-летняя Леони.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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