Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые показала сына

Несколько месяцев назад актриса София Каштанова, запомнившаяся зрителям ролью в сериале «Полицейский с Рублевки», стала мамой. Беременность и роды звезда тщательно скрывала. Сегодня, в день матери, она наконец показала своего мальчика.

«Не знаю как так получилось в моем календаре, но в Америке и в Мексике сегодня опять празднуют День Матери! И еще один повод признаться в бесконечной любви моей мамочке, хотя я это делаю по 150 раз в день и моей бабулечке, нашей самой главной Матери, а теперь еще и прабабушки! Будьте здоровы и счастливы, я буду делать все от меня зависящее, чтобы вас радовать», — написала она.