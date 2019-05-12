Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» София Каштанова впервые показала сына

Несколько месяцев назад актриса София Каштанова, запомнившаяся зрителям ролью в сериале «Полицейский с Рублевки», стала мамой. Беременность и роды звезда тщательно скрывала. Сегодня, в день матери, она наконец показала своего мальчика.
«Не знаю как так получилось в моем календаре, но в Америке и в Мексике сегодня опять празднуют День Матери! И еще один повод признаться в бесконечной любви моей мамочке, хотя я это делаю по 150 раз в день и моей бабулечке, нашей самой главной Матери, а теперь еще и прабабушки! Будьте здоровы и счастливы, я буду делать все от меня зависящее, чтобы вас радовать», — написала она.
«Найкрасивейшая мама», «Какая у вас укладка))) такой сладкий», «Не знала что есть ребенок», «Это твой ребенок?», «Невероятно красивая у вас мама... да и бабушка молодая и жизнерадостная», «Софа, как зовут твоего малыша?)))))», — обсуждают подписчики.
На вопросы молодая мама пока не отвечает. Пол своего ребенка звезда сериала «Полицейский с Рублевки» случайно озвучила в «сториз» месяц назад.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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