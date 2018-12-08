41-летний Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

20 января Игорь Петренко снова стал отцом: его супруга Кристина Бродская родила ему дочь, однако прессе об этом стало известно только сегодня. О пополнении в семье артиста сообщил театральный режиссер Лев Рахлин.
Девочка, которая стала третьей дочерью и пятым ребенком артиста, появилась на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. «Роды прошли хорошо, мама и малышка чувствуют себя прекрасно, завтра они выписываются домой», — цитирует «СтарХит» слова инсайдера.
Имя малышки пока неизвестно: родители неохотно делятся с окружающими подробностями своей жизни. У девочки есть две старшие сестренки — четырех и двух лет. Старшую из дочерей Игорь и Кристина назвали Софией-Каролиной.
Два брата, Матвей и Корней, были рождены в браке Игоря Петренко с актрисой Екатериной Климовой и проживают с мамой.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram, Anatoly Lomokhov/Yulia Kapishnikova/Komsomolskaya Pravda/globallookpress