41-летний Игорь Петренко стал отцом в пятый раз

20 января Игорь Петренко снова стал отцом: его супруга Кристина Бродская родила ему дочь, однако прессе об этом стало известно только сегодня. О пополнении в семье артиста сообщил театральный режиссер Лев Рахлин.

Девочка, которая стала третьей дочерью и пятым ребенком артиста, появилась на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга. «Роды прошли хорошо, мама и малышка чувствуют себя прекрасно, завтра они выписываются домой», — цитирует «СтарХит» слова инсайдера.

Имя малышки пока неизвестно: родители неохотно делятся с окружающими подробностями своей жизни. У девочки есть две старшие сестренки — четырех и двух лет. Старшую из дочерей Игорь и Кристина назвали Софией-Каролиной.