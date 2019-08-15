44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

В конце января актриса пережила сильный стресс: муж вышел из кафе и не вернулся, мобильный был отключен, было подано заявление в полицию. Через трое суток мужчина нашелся. Эти переживания не сравнятся с теми, которые выпали на ее долю в браке с Маратом Башаровым. После того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу, ей пришлось долгое время провести за границей. Сейчас все позади, Екатерина выглядит счастливой на фото и видео с любимым человеком. А скоро покажет и еще одно фото — с малышом.

Passion.ru поздравляет актрису с радостным событием!