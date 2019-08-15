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44-летняя Екатерина Архарова родила первенца

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Беременная Екатерина Архарова

Фото: Instagram Екатерины Архаровой
У Екатерины Архаровой и Артема Илясова родился сын.

44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой. Счастливое событие произошло в одной из московских клиник.

«Моя родная, спасибо за сына! Теперь я папа, самый счастливый папа на свете» — написал Артем Илясов в своем Instagram.

Екатерина планировала беременность и роды, заранее заключила договор на комплексное обслуживание — ведение плюс сами роды. «Это дешевле, чем платить по отдельности», — объяснила актриса, которая отказалась рожать «по бартеру», как это делают многие звезды.

С нынешним супругом, Артемом Илясовым, Екатерина Архарова оформила отношения летом 2018 года.

В конце января актриса пережила сильный стресс: муж вышел из кафе и не вернулся, мобильный был отключен, было подано заявление в полицию. Через трое суток мужчина нашелся. Эти переживания не сравнятся с теми, которые выпали на ее долю в браке с Маратом Башаровым. После того, как актер в нетрезвом состоянии сильно избил супругу, ей пришлось долгое время провести за границей. Сейчас все позади, Екатерина выглядит счастливой на фото и видео с любимым человеком. А скоро покажет и еще одно фото — с малышом.

Passion.ru поздравляет актрису с радостным событием!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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