СМИ выяснили имя 2-месячного сына Марии Порошиной

Два месяца назад Мария Порошина стала мамой в пятый раз, родив сына, чье имя пока не называет. Однако накануне источники, близкие к семье актрисы, сообщили «Экспресс-газете», что мальчик получил красивое имя Андрей (в переводе с греческого — «мужественный», «храбрый»).

Впрочем, инсайдеры не раскрыли, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным.