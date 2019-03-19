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СМИ выяснили имя 2-месячного сына Марии Порошиной

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина с сыном

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45-летняя актриса пока скрывает подробности о жизни единственного сына.

Два месяца назад Мария Порошина стала мамой в пятый раз, родив сына, чье имя пока не называет. Однако накануне источники, близкие к семье актрисы, сообщили «Экспресс-газете», что мальчик получил красивое имя Андрей (в переводе с греческого — «мужественный», «храбрый»).

Впрочем, инсайдеры не раскрыли, какое имя записано в свидетельстве о рождении малыша в графе «Отчество». Напомним, Мария ушла от мужа Ильи Древнова, будучи беременной, и не призналась, кто же является ее новым возлюбленным.

Или отцом малыша все же стал экс-супруг Порошиной? Это остается тайной. Сама Мария в своем микроблоге заявила лишь, что слухи о ее романе с женатым актером Ярославом Бойко не соответствуют действительности: «Мой партнер по антрепризе Ярослав Бойко к моему материнскому счастью, которое мы разделяем с отцом нашего будущего наследника на две страны, — он живет за пределами России, ни малейшего отношения не имеет» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Мария также воспитывает четверых дочерей от прошлых отношений. Старшей из них, Полине Куценко, недавно исполнилось 23 года, а младшей, Глафире, — 3 года.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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