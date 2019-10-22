40-летняя Светлана Хоркина родила второго ребенка и поделилась эмоциями: «Как долго я тебя ждала»

Пол малыша Светлана Хоркина предпочитает пока не называть, однако по тону открытки можно предположить, что это — мальчик.

Подробности личной жизни спортсменка предпочитает держать при себе. О ее беременности публика узнала после того, как она появилась с 63-летним супругом Олегом Кочновым на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса» — сильно округлившийся живот было уже не скрывать, да она и не пыталась.

Светлана также воспитывает 14-летнего сына Святослава. Имя его отца спортсменка долго скрывала, однако несколько лет назад призналась, что родила ребенка от женатого на Вере Глаголевой бизнесмена Кирилла Шубского. Сейчас они не поддерживают отношения.