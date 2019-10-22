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40-летняя Светлана Хоркина родила второго ребенка и поделилась эмоциями: «Как долго я тебя ждала»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Хоркина сообщила о счастливом событии в блоге.

В минувший понедельник, 21 октября, олимпийская чемпионка Светлана Хоркина снова стала мамой.

«Как долго я тебя ждала! 21.10.2019 ЛЮБЛЮ ТЕБЯ», — написала она в блоге.

Пол малыша Светлана Хоркина предпочитает пока не называть, однако по тону открытки можно предположить, что это — мальчик.

Подробности личной жизни спортсменка предпочитает держать при себе. О ее беременности публика узнала после того, как она появилась с 63-летним супругом Олегом Кочновым на премьере фильма Валерия Тодоровского «Одесса» — сильно округлившийся живот было уже не скрывать, да она и не пыталась.

Светлана также воспитывает 14-летнего сына Святослава. Имя его отца спортсменка долго скрывала, однако несколько лет назад призналась, что родила ребенка от женатого на Вере Глаголевой бизнесмена Кирилла Шубского. Сейчас они не поддерживают отношения.

Фото и видео: instagram

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