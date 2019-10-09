44-летняя Натали Имбрулья рассказала о рождении первенца и показала нежное фото с ним

О своей беременности певица рассказала в конце июля после того, как стало понятно, что процедура ЭКО прошла успешно и плод нормально развивается.

Отца у ребенка нет, в его роли выступил анонимный донор спермы.

Личную жизнь певица скрывает. Известно, что ранее в течение пяти лет она была замужем за бывшим солистом группы Silverchair Дэниелем Джонсом. Также СМИ сообщали о ее романах с актером Дэвидом Швиммером и певцом Ленни Кравицем.