44-летняя Натали Имбрулья рассказала о рождении первенца и показала нежное фото с ним
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Натали Имбрульи
Звезда 90-х Натали Имбрулья родила сына.
«Добро пожаловать в этот мир.. Макс Валентин Имбрулья. Мое сердце трепещет, мой мальчик», — написала она.
О своей беременности певица рассказала в конце июля после того, как стало понятно, что процедура ЭКО прошла успешно и плод нормально развивается.
Отца у ребенка нет, в его роли выступил анонимный донор спермы.
Личную жизнь певица скрывает. Известно, что ранее в течение пяти лет она была замужем за бывшим солистом группы Silverchair Дэниелем Джонсом. Также СМИ сообщали о ее романах с актером Дэвидом Швиммером и певцом Ленни Кравицем.
Фото и видео: instagram
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