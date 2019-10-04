Гимнастка Маргарита Мамун стала мамой и показала фото первенца
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Фото: Instagram
О том, что у 23-летней гимнастки Маргариты Мамун и ее 31-летнего супруга, пловца Александра Сухорукова родится первенец, стало известно летом. Спортсменка удивила подписчиков, опубликовав в Instagram фото с округлившимся животом.
Пополнение в семье спортсменов произошло накануне: 3 октября Маргарита стала мамой, а уже на следующий день показала поклонникам фотографии со счастливым мужем и малышом на руках. Правда, пол ребенка родители пока не назвали.
Фото: Instagram
Маргарита готовилась к важному событию в жизни: на последнем сроке беременности она отказалась от проведения мастер-классов и стала заниматься плаванием и растяжкой. Рожала спортсменка в Москве.
Напомним, Маргарита Мамун стала олимпийской чемпионкой, выиграв золото в Рио-де-Жанейро. Победу она посвятила тяжело больному отцу, который дождался ее возвращения домой с медалью, а на следующий день ушел из жизни.
Фото: Instagram
Видео: francetv
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